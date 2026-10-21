Witkoff llega a Rusia para verse con Putin tras una conversación "positiva" con Zelenski

El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, llegó a San Petersburgo este miércoles para reunirse con el mandatario ruso, Vladímir Putin, después de mantener conversaciones que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó de "positivas" con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Según informó AFP, el encuentro previsto entre Witkoff y Putin contará también con la participación virtual de Jared Kushner, yerno de Trump, de acuerdo con un funcionario estadounidense. El enviado fue recibido en el aeropuerto de Púlkovo, en San Petersburgo, por Kiril Dmítriev, asesor del Kremlin para la cooperación económica internacional, según informaron agencias de noticias.

El viaje de Witkoff forma parte de los esfuerzos de Washington para superar las tensiones entre Trump y Zelenski por la guerra con Rusia. Tras reunirse con el enviado estadounidense en Oslo, el mandatario ucraniano agradeció el martes a Washington la reanudación del intercambio de información de inteligencia sobre los ataques rusos.

"Estamos agradecidos de que la inteligencia funcione", declaró Zelenski a los periodistas en Oslo. El presidente ucraniano destacó que las alertas tempranas son "muy, muy importantes para nuestra gente, para los niños, los adultos y los civiles" ante la posibilidad de ataques con misiles balísticos.

El tono positivo de las conversaciones llegó después de varios días de fricciones entre Kiev y Washington. Las tensiones aumentaron luego de que Trump alcanzara un acuerdo con Putin sobre el suministro de diésel y pidiera sustituir a Zelenski, después de que Ucrania se negara a dejar de atacar refinerías de petróleo rusas.

Rubio afirmó durante una visita a India que Witkoff viajaría posteriormente a Rusia para transmitir las propuestas planteadas durante las conversaciones con el presidente ucraniano.

"Ahora, con esas ideas, podrá ir a San Petersburgo y compartirlas con la parte rusa, y veamos si podemos avanzar", señaló el secretario de Estado.