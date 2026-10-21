Witkoff llega a Rusia para verse con Putin tras una conversación "positiva" con Zelenski
El enviado especial de Trump viajó a San Petersburgo para trasladar a Putin las propuestas abordadas con el presidente ucraniano, en medio de las tensiones entre Washington y Kiev por la guerra y el suministro de ayuda militar a Ucrania.
El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, llegó a San Petersburgo este miércoles para reunirse con el mandatario ruso, Vladímir Putin, después de mantener conversaciones que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó de "positivas" con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
Según informó AFP, el encuentro previsto entre Witkoff y Putin contará también con la participación virtual de Jared Kushner, yerno de Trump, de acuerdo con un funcionario estadounidense. El enviado fue recibido en el aeropuerto de Púlkovo, en San Petersburgo, por Kiril Dmítriev, asesor del Kremlin para la cooperación económica internacional, según informaron agencias de noticias.
El viaje de Witkoff forma parte de los esfuerzos de Washington para superar las tensiones entre Trump y Zelenski por la guerra con Rusia. Tras reunirse con el enviado estadounidense en Oslo, el mandatario ucraniano agradeció el martes a Washington la reanudación del intercambio de información de inteligencia sobre los ataques rusos.
"Estamos agradecidos de que la inteligencia funcione", declaró Zelenski a los periodistas en Oslo. El presidente ucraniano destacó que las alertas tempranas son "muy, muy importantes para nuestra gente, para los niños, los adultos y los civiles" ante la posibilidad de ataques con misiles balísticos.
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El tono positivo de las conversaciones llegó después de varios días de fricciones entre Kiev y Washington. Las tensiones aumentaron luego de que Trump alcanzara un acuerdo con Putin sobre el suministro de diésel y pidiera sustituir a Zelenski, después de que Ucrania se negara a dejar de atacar refinerías de petróleo rusas.
Rubio afirmó durante una visita a India que Witkoff viajaría posteriormente a Rusia para transmitir las propuestas planteadas durante las conversaciones con el presidente ucraniano.
"Ahora, con esas ideas, podrá ir a San Petersburgo y compartirlas con la parte rusa, y veamos si podemos avanzar", señaló el secretario de Estado.
Trump presiona a Kiev para alcanzar un acuerdo
"He estado hablando con él largo y tendido. Le he pedido que lo libere. Veamos qué pasa", dijo Trump a los periodistas en Washington.
El mandatario estadounidense también insistió en que Zelenski debe alcanzar un acuerdo con Moscú, mientras Rusia intensifica sus ataques ante la proximidad del invierno.
"Quiero que llegue a un acuerdo", afirmó Trump en la Casa Blanca. La semana pasada, el presidente estadounidense había pedido la dimisión de Zelenski y volvió a criticarlo por rechazar unas condiciones que, según dijo, le había ofrecido durante una tensa discusión televisada en el Despacho Oval en febrero de 2025.
Ucrania también expresó su preocupación después de que Trump levantara sanciones contra el aparato militar ruso. La disputa se agravó cuando Zelenski acusó al presidente estadounidense de mostrar debilidad frente a Moscú y denunció que Washington retenía deliberadamente información de inteligencia esencial y retrasaba la entrega de misiles interceptores.
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