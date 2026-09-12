Arabia Saudita cierra temporalmente un oleoducto clave tras ataques con drones lanzados desde Irak

Publicado por Joaquín Núñez 11 de septiembre, 2026

Arabia Saudita cerró temporalmente el East-West Pipeline, un oleoducto clave para sus exportaciones de petróleo, después de que varios drones atacaran el oleoducto y otras instalaciones en el reino.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Energía saudí a través de un comunicado en el que señaló que los ataques ocurrieron el jueves en las regiones de Riad y Medina, dejando heridos. Las autoridades todavía están evaluando los daños completos provocados por los ataques.

A su vez, el Gobierno saudí calificó el cierre del oleoducto como una medida de precaución. Por el momento, no informó cuándo se reanudarán las operaciones.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores saudí a través de un comunicado, los drones utilizados en el incidente fueron lanzados desde territorio iraquí. El reino afirmó que no respondería para dar al gobierno iraquí "la oportunidad de tomar las medidas necesarias". Por su parte, el gobierno iraquí condenó el ataque y ordenó una investigación sobre los hechos.

El cierre se produjo el mismo día en que los hutíes respaldados por Irán avanzaron sobre la isla de Mayun, también conocida como Perim, en el estrecho de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén.