Francia: 7.300 muertes extra y 52 días de ola de calor, el verano más largo desde que hay registros

Publicado por Carlos Dominguez 19 de agosto, 2026

Las autoridades sanitarias francesas cifran en más de 7.300 las muertes en exceso durante las olas de calor de este año. Un análisis de AFP indica que el país lleva ya un récord de 52 días de ola de calor desde mediados de junio.

Tres olas de calor encadenadas

Francia ha encadenado tres episodios: 14 días en junio, 16 en julio y otro de 22 días que empezó a finales de julio y el 18 de agosto aún no se había dado por cerrado. Santé Publique France contabilizó 1.243 muertes más de lo habitual entre el 2 y el 22 de julio, que se suman a 5.764 entre el 17 y el 30 de junio y a 300 en un periodo de altas temperaturas a finales de mayo. En total, 7.307.

Casi tres cuartas partes de esos fallecimientos extra corresponden a personas de 75 años o más, aunque afectan a todos los grupos a partir de 45.

El organismo precisa que las muertes son por todas las causas y que aún no se pueden atribuir de forma definitiva al calor. Las cifras definitivas se esperan en otoño.

Más días de calor que en 2022 y 2003

Según datos de Météo-France analizados por AFP, 2026 supera los 33 días de ola de calor de 2022 y los 22 del verano mortal de 2003. Desde que empezó la primera ola el 17 de junio, solo ha habido dos treguas, de tres y ocho días.

Es el mayor número de días de ola de calor desde que hay registros, en 1947. 2022 también tuvo tres olas, pero duraron casi 20 días menos en conjunto. El calor extremo contribuyó a más de 15.000 muertes en 2003; el episodio principal se concentró en unas dos semanas de agosto. Esa ola de agosto de 2003 sigue siendo la más severa por duración e intensidad combinadas.

Récords de temperatura y la segunda ola más larga

El 24 y el 25 de junio fueron, de media, los días más calurosos jamás medidos en la Francia metropolitana, según el indicador nacional que combina 30 estaciones de referencia. Llegó a 30 °C (unos 86 °F) y superó el récord de 2003.

La ola que empezó a finales de julio es la segunda más larga del país: 22 días y sigue, a un día del récord de 23 días de julio de 1983. Más de la mitad de las 54 olas de calor registradas desde 1947 se han producido desde 2010.