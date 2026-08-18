Venezuela: confirman la liberación de 78 presos políticos

Publicado por Williams Perdomo 18 de agosto, 2026

La organización no gubernamental Foro Penal confirmó, hasta la mañana de este lunes 17 de agosto, 78 excarcelaciones de las 131 anunciadas el viernes por las autoridades interinas de Venezuela, y publicó la lista con los nombres de las personas beneficiadas por estas medidas.

De acuerdo con la información oficial y la validación realizada por Foro Penal, aún falta confirmar la identidad de 53 personas incluidas en el anuncio de las autoridades.

En una publicación difundida por el abogado Alfredo Romero, director-presidente de Foro Penal, se indicó que desde el viernes 14 de agosto, cuando se informó sobre las liberaciones, hasta las 8:00 a. m. de este lunes 17, la organización solo había podido verificar 78 liberaciones con medidas cautelares

Foro Penal espera que se produzcan más excarcelaciones durante las próximas horas. “Todos los presos políticos deben ser liberados”, expresó Romero.