Colombia: los daños del terremoto se estiman en más de 9.500 millones de dólares

Publicado por Carlos Dominguez 18 de agosto, 2026

El presidente Abelardo de la Espriella cifró en unos $9.570 millones las pérdidas económicas del sismo de magnitud 7,4 que devastó el oeste de Colombia y dejó cientos de muertos.

Según informó AFP, la estimación, de carácter preliminar y elaborada por una firma privada, cubre aproximadamente un tercio del territorio. El temblor derribó miles de viviendas, edificios, escuelas y hospitales, sobre todo en el Pacífico y en el Eje Cafetero.

289 muertos y 143 desaparecidos

De la Espriella actualizó el balance a 289 fallecidos y 4.187 heridos. "Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones", dijo.

Una semana después del 10 de agosto, las autoridades pasan a la remoción de escombros, con escasas posibilidades de hallar sobrevivientes. Hay 143 personas desaparecidas.