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Colombia: los daños del terremoto se estiman en más de 9.500 millones de dólares

El terremoto que destrozó la región Pacífica y el Eje Cafetero deja un agujero de casi 10.000 millones de dólares: 289 muertos, 143 desaparecidos y la primera gran prueba del Gobierno de De la Espriella.

Rescatistas buscan supervivientes en un edificio derrumbado tras el terremoto en Pereira, Colombia

Rescatistas buscan supervivientes en un edificio derrumbado tras el terremoto en Pereira, ColombiaAFP.

Carlos Dominguez
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Carlos Dominguez

El presidente Abelardo de la Espriella cifró en unos $9.570 millones las pérdidas económicas del sismo de magnitud 7,4 que devastó el oeste de Colombia y dejó cientos de muertos.

Según informó AFP, la estimación, de carácter preliminar y elaborada por una firma privada, cubre aproximadamente un tercio del territorio. El temblor derribó miles de viviendas, edificios, escuelas y hospitales, sobre todo en el Pacífico y en el Eje Cafetero.

289 muertos y 143 desaparecidos

De la Espriella actualizó el balance a 289 fallecidos y 4.187 heridos. "Imagínense ustedes la dimensión del desastre. Es una cifra preliminar que se irá ajustando en la medida en que tengamos más información y se caracterice en cada una de las regiones", dijo.

Una semana después del 10 de agosto, las autoridades pasan a la remoción de escombros, con escasas posibilidades de hallar sobrevivientes. Hay 143 personas desaparecidas.

Primera prueba del nuevo Gobierno

El sismo es la primera gran prueba del Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió el 7 de agosto, tres días antes del terremoto. En su primera alocución nacional clave, el 17 de agosto, encargó al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el Plan Milagro de Reconstrucción, una alianza con constructores, bancos, aseguradoras, gobernadores y alcaldes. 

Estados Unidos ha comprometido 26,5 millones de dólares en ayuda humanitaria. El Banco Mundial desembolsó 200 millones de dólares el 13 de agosto para la respuesta de emergencia.

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