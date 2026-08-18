EEUU condena ataque israelí a base aérea siria: enviado especial para Siria habla de "escalada innecesaria"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 18 de agosto, 2026

El gobierno de Estados Unidos condenó este martes los ataques aéreos que Israel ejecutó contra una base militar en desuso en el noroeste de Siria, en medio de una seguidilla de fricciones entre Washington y Tel Aviv que se arrastra desde la guerra conjunta contra Irán que inició en febrero, cuando ambos países lograron dar de baja a la cúpula del régimen iraní, desatando un conflicto regional que ya va para seis meses.

Tom Barrack, enviado especial del presidente Donald Trump para Siria y embajador de EEUU en Turquía, fue quien encabezó los cuestionamientos a través de una publicación en su cuenta de X, horas después de que el asesor de la Casa Blanca Jared Kushner se reuniera con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para discutir el desarme de Hamás en Gaza, acordando una ruta a seguir para alcanzar la paz.

De acuerdo con el New York Times, ocho bombardeos impactaron la base aérea de Abu al-Duhur, en la provincia de Idlib, a unos 40 kilómetros de la frontera con Turquía. La instalación permanece fuera de servicio desde 2013 y no se registraron víctimas, según medios estatales sirios citados por medios occidentales.

"Nos preocupa profundamente que los ataques aéreos israelíes confirmados contra la base aérea de Abu al-Duhur constituyan una escalada innecesaria que no contribuye a la estabilidad regional", escribió Barrack.

We are deeply concerned that the confirmed Israeli airstrikes on Abu al-Duhur Airbase constitute an unnecessary escalation that does not advance regional stability.



The Al-Sharra government has neither adopted a predatory posture nor maintained proxy forces. It has, in fact,… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) August 18, 2026

El diplomático, que también funge como enviado para Irak, salió en defensa del gobierno del presidente sirio Ahmed al-Sharaa, a quien Trump ha respaldado abiertamente desde su llegada al poder tras la caída de Bashar al-Assad en 2024. "El gobierno de Al Sharaa no ha adoptado una postura depredadora ni ha mantenido fuerzas proxy. Ha, de hecho, indicado en reiteradas ocasiones su preferencia por la distensión con Israel", añadió.

La cancillería siria, por su parte, calificó el bombardeo como "un acto de agresión injustificado, una violación flagrante de la soberanía e integridad territorial de Siria, y una peligrosa escalada que amenaza la seguridad y la estabilidad en la región". Turquía, aliado clave de Damasco, también condenó la ofensiva y acusó a Israel de infringir el derecho internacional.

Las relaciones entre Turquía e Israel se han resentido bastante debido a la ofensiva israelí en Gaza.

El episodio se suma a una serie de choques entre Washington y Netanyahu en los últimos meses. Trump optó por una salida diplomática con Irán pese a las objeciones israelíes, mientras que Netanyahu rechazó la semana pasada un plan de paz respaldado por la Casa Blanca para el desarme de Hamás en Gaza. En junio, ambos mandatarios sostuvieron un tenso y duro intercambio telefónico luego de que Israel atacara Líbano y complicara las negociaciones de cese al fuego con Teherán. Según diversos reportes, en esa llamada el presidente Trump elevó el tono contra su homólogo israelí, a quien trató de desleal y lo acusó de estar muy “loco” por las nuevas rondas de bombardeos.

Netanyahu, que enfrenta una compleja campaña de reelección este otoño, ha endurecido su postura de seguridad desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y se ha mostrado firme en las discrepancias con Washington, siempre manteniendo la postura de Israel de poder defenderse de sus adversarios regionales.

Israel ha mantenido una intensa actividad militar en Siria desde la salida de Assad, con cientos de bombardeos y el despliegue de tropas en el sur del país. Según la organización Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), Tel Aviv construyó nueve nuevos puestos militares junto con infraestructura de apoyo en esa zona, un avance que ha generado inquietud en Damasco sobre una eventual presencia militar prolongada.