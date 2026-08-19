Siete de cada diez votantes dicen que no debería permitirse a los hombres biológicos competir en la WNBA

Publicado por Kevin Killough 19 de agosto, 2026

Una nueva encuesta de Napolitan News Service revela que el 70 % de los votantes no cree que se deba permitir que los hombres biológicos compitan en deportes femeninos.

Una escasa mayoría de los demócratas, el 53 %, afirma que no debería permitírseles, y el 72 % de los republicanos opina lo mismo. Solo el 20 % considera que se debería permitir a los hombres biológicos competir en deportes femeninos.

La encuesta se produce después de que los exjugadores de la NBA Enes Kanter Freedom y Royce White anunciaran su intención de unirse a la WNBA, como protesta y desafío a las políticas y directrices de la liga sobre identidad de género y elegibilidad.

El sondeo reveló que solo el 14 % de los votantes opina que se debería permitir jugar a los exjugadores de la NBA, mientras que el 57 % considera que deberían quedar excluidos. Otro 10 % opina que los exjugadores de la NBA deberían quedar excluidos, pero no el resto de hombres biológicos.

La encuesta también reveló que el 62 % de los votantes de todo el país cree que permitir que los hombres biológicos compitan en deportes femeninos privaría a las mujeres biológicas de oportunidades deportivas, y el 66 % afirma que permitirlo aumentaría el riesgo de que las jugadoras biológicas sufrieran lesiones graves.

En caso de que la WNBA concediera a los hombres biológicos el derecho a jugar en equipos femeninos, el 44 % de los encuestados afirma que la NBA debería dejar de subvencionar la liga.

Estos datos proceden de una encuesta de Napolitan News Service realizada a 1.000 votantes inscritos a través de Internet por Scott Rasmussen, el 17 de agosto de 2026. RMG Research, Inc. se encargó del trabajo de campo de la encuesta. El margen de error es de +/- 3,1.

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