Japón reivindica una cooperación "fundamental" con EEUU y Seúl ante la amenaza norcoreana tras el recorte de Trump a las maniobras militares con Corea del Sur

Publicado por Carlos Dominguez 18 de agosto, 2026

Japón subrayó este martes que la cooperación en seguridad con EEUU y Corea del Sur es "fundamental" para la estabilidad de la región, después de que el presidente Donald Trump recortara de forma abrupta las maniobras militares con Seúl.

Trump anunció el domingo que había ordenado al Pentágono que redujera unas maniobras que consideró "inapropiadas y hostiles". Insistió en que está haciendo que la situación sea "mucho más segura" gracias a sus vínculos con el líder norcoreano Kim Jong Un, con quien se reunió tres veces durante su primer mandato, pero con quien aún no se ha reunido desde su regreso a la Casa Blanca.

Tokio y Canberra insisten en la amenaza norcoreana

Según informó AFP, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, respaldó firmemente la cooperación conjunta. "Dado que Japón se enfrenta al entorno de seguridad más grave y complejo de la posguerra, la cooperación entre Japón, EEUU y Corea del Sur es fundamental para la paz y la estabilidad de la región", afirmó durante una visita a Australia.

Su homólogo australiano, Richard Marles, afirmó que Canberra está "muy preocupada por el programa nuclear de Corea del Norte, así como por su programa de misiles".

Los ejercicios Ulchi Freedom Shield, de 11 días, están diseñados para preparar una posible guerra con Corea del Norte, que los denuncia como ensayos de invasión.

Seúl insiste en que las maniobras no son una amenaza

Las autoridades surcoreanas señalaron que las maniobras habían comenzado según lo previsto y que esperan que la buena relación entre Trump y Kim reavive el diálogo. La presidencia de Seúl afirmó el martes que los ejercicios no reflejan "ninguna intención de atacar a Corea del Norte ni de agravar las tensiones en la península coreana".

El Ministerio de Unificación, encargado de las relaciones con Corea del Norte, no pudo confirmar que hubiera habido comunicaciones entre Kim y Trump. "Aunque existen canales de comunicación entre ambas partes, no podemos verificar el contenido específico de los intercambios", señaló un portavoz.