Japón reivindica una cooperación "fundamental" con EEUU y Seúl ante la amenaza norcoreana tras el recorte de Trump a las maniobras militares con Corea del Sur
El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, advirtió en Australia que Tokio enfrenta el entorno de seguridad "más grave y complejo de la posguerra", mientras su homólogo australiano, Richard Marles, insistió en que Canberra está "muy preocupada" por los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte.
Japón subrayó este martes que la cooperación en seguridad con EEUU y Corea del Sur es "fundamental" para la estabilidad de la región, después de que el presidente Donald Trump recortara de forma abrupta las maniobras militares con Seúl.
Trump anunció el domingo que había ordenado al Pentágono que redujera unas maniobras que consideró "inapropiadas y hostiles". Insistió en que está haciendo que la situación sea "mucho más segura" gracias a sus vínculos con el líder norcoreano Kim Jong Un, con quien se reunió tres veces durante su primer mandato, pero con quien aún no se ha reunido desde su regreso a la Casa Blanca.
Política
Trump explica la razón detrás de su decisión de reducir los ejercicios militares con Corea del Sur
Luis Francisco Orozco
Tokio y Canberra insisten en la amenaza norcoreana
Según informó AFP, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, respaldó firmemente la cooperación conjunta. "Dado que Japón se enfrenta al entorno de seguridad más grave y complejo de la posguerra, la cooperación entre Japón, EEUU y Corea del Sur es fundamental para la paz y la estabilidad de la región", afirmó durante una visita a Australia.
Su homólogo australiano, Richard Marles, afirmó que Canberra está "muy preocupada por el programa nuclear de Corea del Norte, así como por su programa de misiles".
Los ejercicios Ulchi Freedom Shield, de 11 días, están diseñados para preparar una posible guerra con Corea del Norte, que los denuncia como ensayos de invasión.
Seúl insiste en que las maniobras no son una amenaza
Las autoridades surcoreanas señalaron que las maniobras habían comenzado según lo previsto y que esperan que la buena relación entre Trump y Kim reavive el diálogo. La presidencia de Seúl afirmó el martes que los ejercicios no reflejan "ninguna intención de atacar a Corea del Norte ni de agravar las tensiones en la península coreana".
El Ministerio de Unificación, encargado de las relaciones con Corea del Norte, no pudo confirmar que hubiera habido comunicaciones entre Kim y Trump. "Aunque existen canales de comunicación entre ambas partes, no podemos verificar el contenido específico de los intercambios", señaló un portavoz.
Gatestone Institute
La peligrosa estrategia del régimen iraní: aguantar hasta que Trump se vaya y volver más fuertes
Majid Rafizadeh
Presión a los aliados y dudas sobre el compromiso de EEUU
"Un momento. Tenemos 39.000 soldados allí, protegiéndolos de Kim Jong Un, su vecino de al lado, y ustedes no van a ayudarnos en una operación militar muy sencilla en Irán. Eso es extraño", dijo. "No podemos ir por ahí protegiendo a todos estos países, sobre todo cuando ellos no están ahí para ayudarnos".
La reducción de las maniobras coincide con el traslado del portaaviones USS George Washington, el único de EEUU operativo en el Pacífico, hacia Oriente Medio para relevar al USS Lincoln.
Corea del Norte no ha respondido públicamente. En la región, Washington sigue presionando a sus aliados para que aumenten el gasto en defensa. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, prometió el lunes un gasto récord para 2027 y se ha comprometido a alcanzar el 5% del PIB en 2030.