La CPI arremete contra EEUU por las sanciones a su presidenta: "Socavan el Estado de Derecho"

Publicado por Alejandro Baños 19 de agosto, 2026

La Corte Penal Internacional (CPI) arremetió con dureza contra la Administración Trump por las sanciones adoptadas contra su presidenta, la japonesa Tomoko Akane, acusada de "politizar" la institución para "investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen su jurisdicción".

Además de Akane, Abdoulaye Seye, magistrado de alto rango de la CPI, también fue sancionado. Ambos impulsaron la orden de arresto del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y de su exministro de Defensa, Yoav Gallant, en 2024.

A través de un comunicado al que tuvo acceso AFP, el tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) señaló que las sanciones contra Akane constituyen "un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial".

"Medidas de este tipo dirigidas contra jueces, fiscales y personal (...) socavan el Estado de derecho", agregó la CPI.

Entre las sanciones impuestas, Akane y Seye no podrán entrar en Estados Unidos y no podrá realizar transacciones económicas dentro del sistema financiero del país.

Desde el organismo, las sanciones se han interpretado como una ofensiva llevada a cabo por Washington DC por las órdenes que se emitieron contra Netanyahu y Gallant hace dos años y por sus críticas y señalamientos a Israel por su respuesta contra los grupos terroristas Hamás y Hezbolá.