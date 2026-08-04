Guatemala emite una alerta máxima por la erupción del volcán de Fuego

Erupción del volcán de Fuego (Guatemala) el 4 de agosto de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 4 de agosto, 2026

El Gobierno de Guatemala emitió este martes una alerta roja —aviso de máxima peligrosidad— tras la erupción del volcán del Fuego, ubicado en el centro-sur del país y a unas 22 millas (35 kilómetros) de la capital.

Concretamente, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), agencia pública guatemalteca, declaró el estado de emergencia en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, tal y como detalló en un comunicado.

Además, extendió su alerta —aunque en menor medida— en todo el país, con el objetivo de que todas las autoridades pertinentes estén atentas a la evolución de la situación y puedan reaccionar rápidamente ante cualquier eventualidad.

"La SE-CONRED mantiene Alerta Institucional Anaranjada y Alerta Roja Departamental en Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, como parte de las acciones de respuesta ante la actividad eruptiva del volcán de Fuego", escribió la agencia.

La primera respuesta del Gobierno de Bernardo Arévalo tras la erupción fue evacuar a cientos de personas que residen en localidades cercanas al volcán. Todos ellos fueron trasladados y realojados en municipios alejados.

El volcán de Fuego es uno de los volcanes más activos de Centroamérica. A lo largo de su historia ha presentado más de 60 erupciones importantes, alternando entre fases de actividad efusiva continua (explosiones moderadas y flujos de lava) y erupciones mayores o violentas con flujos piroclásticos. La última se registró el año pasado.