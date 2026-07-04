La justicia de Brasil autoriza a Jair Bolsonaro a prorrogar su arresto domiciliario por motivos de salud

Jair Bolsonaro llegando a su casa con un chaleco antibalas tras ser dado de alta del hospital DF Star en Brasilia el 27 de marzo de 2026.VINICIUS SCHMIDT / METRÓPOLES / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 3 de julio, 2026

La Corte Suprema de Brasil autorizó este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro continúe cumpliendo su condena bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La resolución extiende de forma indefinida el beneficio de 90 días otorgado originalmente en marzo, cuando el exmandatario debió abandonar el recinto carcelario tras ser hospitalizado de urgencia a causa de un cuadro severo de neumonía.

El magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dio luz verde a la solicitud presentada por la defensa del líder de la derecha brasileña para no reingresar a prisión.

Bolsonaro cumple una sentencia de 27 años dictada en septiembre pasado por su presunta vinculación con un intento de golpe de Estado para mantenerse en el poder tras los reñidos comicios presidenciales de 2022, donde se impuso el actual gobernante izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Atendiendo a su condición física, el tribunal optó por mantener el régimen fuera de los centros de detención tradicionales.

El factor médico y el polémico decomiso de un arma

A sus 71 años, la salud de Bolsonaro ha experimentado un marcado declive ligado a las secuelas del atentado con arma blanca que sufrió durante la campaña presidencial de 2018.

El exmandatario ya había sido encarcelado formalmente a principios de año tras registrarse presuntas anomalías en el monitoreo de su tobillera electrónica, una situación que lo confinó a una celda especial hasta su salida temporal por motivos médicos.

La prórroga firmada por Moraes estuvo precedida por momentos de tensión debido a una inspección policial en la que se confiscó un arma de fuego en posesión de un oficial militar asignado a la escolta de seguridad del expresidente.

Pese a que el armamento contaba con registro legal, el agente no portaba la documentación requerida al momento del control. Ante el requerimiento del juzgado, la Fiscalía General de la República determinó que el suceso no constituía ninguna infracción disciplinaria atribuible a Bolsonaro, aunque la sentencia de este viernes otorgó un plazo perentorio de 48 horas a su equipo legal para entregar el dispositivo al tribunal.

Persecución judicial en pleno escenario electoral

Las disputas en los tribunales en torno a la figura de Bolsonaro siguen condicionando de manera decisiva los comicios presidenciales de octubre.

Su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, se ha consolidado como el principal aspirante de la oposición para disputarle el poder a Lula da Silva. Entre sus principales promesas de campaña, Flávio ha planteado amnistiar a su padre e impulsar juicios políticos con fines de destitución contra magistrados del Supremo, con especial énfasis en la figura de Moraes.

El asedio judicial contra el círculo íntimo del exmandatario se intensificó a mediados de junio, cuando la misma corte sentenció a más de cuatro años de prisión a su otro hijo, Eduardo Bolsonaro.

La justicia lo halló culpable de supuesta interferencia ilegal en procesos judiciales al cabildear ante la administración del presidente Donald Trump en Washington para presionar a las instituciones brasileñas. Eduardo reside actualmente en territorio estadounidense.