El periodista Luis Carlos Velez: “De la Espriella ganó porque Cuba está derrotada y el chavismo maniatado por Trump”

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de junio, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al periodista colombiano Luis Carlos Vélez sobre el histórico triunfo del candidato de derechas Abelardo de la Espriella ante el socialista Iván Cepeda, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia.

“Colombia acaba de esquivar un balazo que iba directamente al corazón de la democracia colombiana. El país habría entrado en esa misma línea de destrucción en la que entró Venezuela. […] Colombia se salva por el hecho de que el régimen venezolano está maniatado. En Colombia gana la institucionalidad de la democracia porque Cuba está derrotada. Si en este momento hubiera entrado el dinero que entró en las elecciones pasada, la historia que estaríamos contando sería distinta porque este gobierno hizo todo lo posible por quedarse en el poder, pero no les alcanzó”, dijo Vélez.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.