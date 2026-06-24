Jaque mate al relato de Petro: el escrutinio judicial coincide en un 99.997% y sella el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia

Celebraciones en Barranquilla tras la victoria de Abelardo de la Espriella, este domingo 21 de junio.Jaime SALDARRIAGA-AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 23 de junio, 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia emitió un nuevo boletín de prensa este 23 de junio de 2026, en el cual oficializó la culminación del escrutinio de primer nivel de los resultados de las elecciones presidenciales.

La autoridad electoral informó que la coincidencia entre el preconteo informativo y el examen jurídico de los votos alcanzó un definitivo 99.997%.

Este balance representa un duro revés para las pretensiones del gobierno de Gustavo Petro, el cual buscaba postergar el reconocimiento de la victoria presidencial del abogado y outsider conservador Abelardo de la Espriella.

La precisión matemática del sistema electoral de la nación sudamericana desactiva la postura adoptada por el mandatario izquierdista y exguerrillero.

Petro había asomado el desconocimiento de los resultados preliminares que daban como ganador a De la Espriella —conocido popularmente como "El Tigre"— frente al aspirante oficialista Iván Cepeda por un margen superior a los 246.000 sufragios.

El blindaje de 9.000 jueces echa por tierra las impugnaciones masivas

Frente a la derrota de la izquierda radical, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, había anunciado una ofensiva legal mediante la impugnación de unas 33.000 mesas de votación en todo el país.

No obstante, las cifras presentadas por la Registraduría evidencian que el riguroso proceso de consolidación conducido por cerca de 9.000 jueces y notarios redujo las modificaciones a niveles mínimos.

El despliegue, estructurado a través de 2.992 comisiones escrutadoras de carácter técnico-legal, revisó minuciosamente las actas y formularios oficiales.

La entidad gubernamental enfatizó que este nivel de exactitud operativa constituye un hito "exitoso e inédito en la historia de Colombia", blindando el proceso ante presiones de carácter ideológico que pretendieran enturbiar la legitimidad del triunfo de la oposición.

Alianzas internacionales y la mirada fija de Washington

La ratificación institucional de los resultados consolida los apoyos que el presidente electo Abelardo de la Espriella venía cosechando dentro y fuera de Colombia.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, pieza fundamental en la campaña de segunda vuelta, celebró la solidez del proceso frente a lo que catalogó como una "campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro" y la interferencia de organizaciones delictivas en favor del oficialismo.

El triunfo de De la Espriella redefine además las relaciones geoestratégicas del hemisferio. Previo a los comicios, el presidente Donald Trump había manifestado su "respaldo completo y total" al líder conservador.

Tras confirmarse la tendencia irreversible, el secretario de Estado, Marco Rubio, entabló comunicación directa con el presidente electo para coordinar la futura agenda bilateral en materia de seguridad regional, contención de la inmigración ilegal y fortalecimiento de los lazos económicos bajo postulados de libre mercado.