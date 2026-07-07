Crisis en la transición colombiana: De la Espriella rompe el diálogo con el Gobierno saliente

Publicado por Diane Hernández 7 de julio, 2026

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este martes la suspensión inmediata del proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro, una decisión que agudiza la tensión política a un mes de la transmisión de mando prevista para el 7 de agosto.

A través de un mensaje en la red social X, De la Espriella informó de que dio instrucciones a su equipo para "suspender de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo", al asegurar que durante las primeras mesas de trabajo fueron detectados presuntos indicios de corrupción y adjudicaciones irregulares de contratos.

"Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", afirmó el mandatario electo, quien adelantó que explicará con mayor detalle las razones de la decisión durante la jornada.

Un enfrentamiento que escala

La suspensión del empalme ocurre después de varios días de crecientes choques entre ambas administraciones. Aunque el proceso de transición había comenzado con un cronograma de reuniones técnicas y mesas sectoriales para concluir antes del 31 de julio, el ambiente se deterioró rápidamente por las acusaciones cruzadas entre el gobierno saliente y el entrante.

De la Espriella sostiene que el Gobierno de Petro incurrió en supuestas irregularidades administrativas, incluidos nombramientos de última hora y contratos adjudicados antes del cambio de mando. Incluso anunció la conformación de un equipo jurídico para documentar y presentar denuncias sobre los hallazgos detectados durante la transición.

Petro desconoce la elección

La confrontación también se alimenta por la negativa de Petro a reconocer la legitimidad del triunfo electoral de De la Espriella, quien venció en la segunda vuelta al candidato oficialista Iván Cepeda por un estrecho margen.

Petro insiste en que existió un fraude electoral, aunque hasta el momento no ha presentado pruebas concluyentes. Tanto el Consejo Nacional Electoral como las misiones de observación internacional descartaron irregularidades en el proceso de votación.

El mandatario saliente convocó además movilizaciones para el próximo 20 de julio, fecha en la que también prevé ofrecer un discurso de despedida. En paralelo, el senador Iván Cepeda reconoció oficialmente los resultados, aunque anunció que promoverá una estrategia de "desobediencia civil" frente al nuevo gobierno.