Colombia: la izquierda comienza las movilizaciones violentas contra el presidente electo

Publicado por Williams Perdomo 22 de junio, 2026

Al grito de "¡resistencia!" y en medio de barricadas en llamas, miles protestaron el domingo contra la elección del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Votantes de la izquierda radical vencida en el balotaje llenaron con arengas, bocinazos y música las calles de Bogotá y Cali, dos de los bastiones del saliente mandatario Gustavo Petro y de su candidato aliado, Iván Cepeda.

La manifestación contra el abogado millonario de 47 años, escaló a enfrentamientos entre algunos manifestantes con el rostro cubierto y la policía antidisturbios, según constataron periodistas de la AFP. También quemaron llantas y banderas de Estados Unidos.

Petro y la izquierda impugnarán el resultado de miles de mesas de votación y aseguran que solo reconocerán resultados hasta el escrutinio final, que tardará algunos días.

En Bogotá, cientos de personas arropadas por banderas de Colombia y una caravana de autos y motos se congregaron frente a la Universidad Nacional, símbolo de la educación pública en el país.

La policía les respondió con gases lacrimógenos a los jóvenes golpeados por la elección del nuevo presidente que promete mano dura contra el crimen, megacárceles y promover el fracking para extraer recursos energéticos.