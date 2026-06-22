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Colombia: la izquierda comienza las movilizaciones violentas contra el presidente electo

Gustavo Petro y la izquierda impugnarán el resultado de miles de mesas de votación y aseguran que solo reconocerán resultados hasta el escrutinio final, que tardará algunos días.

Manifestación en Colombia

Manifestación en ColombiaAFP,

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

Al grito de "¡resistencia!" y en medio de barricadas en llamas, miles protestaron el domingo contra la elección del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Votantes de la izquierda radical vencida en el balotaje llenaron con arengas, bocinazos y música las calles de Bogotá y Cali, dos de los bastiones del saliente mandatario Gustavo Petro y de su candidato aliado, Iván Cepeda.

La manifestación contra el abogado millonario de 47 años, escaló a enfrentamientos entre algunos manifestantes con el rostro cubierto y la policía antidisturbios, según constataron periodistas de la AFP. También quemaron llantas y banderas de Estados Unidos.

Petro y la izquierda impugnarán el resultado de miles de mesas de votación y aseguran que solo reconocerán resultados hasta el escrutinio final, que tardará algunos días.

En Bogotá, cientos de personas arropadas por banderas de Colombia y una caravana de autos y motos se congregaron frente a la Universidad Nacional, símbolo de la educación pública en el país.

La policía les respondió con gases lacrimógenos a los jóvenes golpeados por la elección del nuevo presidente que promete mano dura contra el crimen, megacárceles y promover el fracking para extraer recursos energéticos.

El resultado

Con el 99,74 % de las mesas reportadas en el preconteo electoral, Abelardo de la Espriella se impuso sobre Iván Cepeda en Colombia por una diferencia cercana a los 246.000 votos. El candidato obtuvo el 49,65% de los sufragios (12.931.544 votos), mientras que su contendiente alcanzó el 48,70% (12.684.994 votos). A la espera del escrutinio definitivo, estos resultados lo perfilan como el próximo presidente del país.

Durante el proceso de conteo preliminar, el presidente Gustavo Petro manifestó reservas frente a los resultados, señalando que aún resta la validación por parte de las autoridades electorales. Su postura contrastó con la práctica habitual en Colombia, donde el candidato derrotado suele reconocer la victoria de su adversario la misma noche en que se conocen los datos del preconteo.

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