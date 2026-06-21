Elecciones en Colombia: el conservador Abelardo de la Espriella vence al candidato izquierdista de Petro, quien asoma desconocimiento de los resultados

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 21 de junio, 2026

Con el 99,74 % de las mesas informadas en el preconteo electoral, el candidato conservador Abelardo de la Espriella venció al aspirante ultraizquierdista Iván Cepeda en Colombia por un margen de unos 246.000 votos —un 49,65 %, con 12.931.544 sufragios, frente a un 48,70 % y 12.684.994 votos—, convirtiéndose de esta manera en el nuevo presidente colombiano a falta del escrutinio final.

En medio del proceso de contabilización rápida, el presidente izquierdista y exguerrillero Gustavo Petro asomó una postura de desconocimiento de los resultados, al argumentar que aún falta la verificación de los jueces, pese a que históricamente en Colombia uno de los candidatos derrotados reconoce el triunfo de su adversario en la noche del preconteo.

"Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda. No sé puede proclamar ninguno presidente Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces. Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad. Se impone un acuerdo Nacional si queremos mantener la Patria y la paz en los años por venir", publicó Petro luego de que la tendencia contra su candidato se volviera irreversible.

Por ahora, De la Espriella aún no se había pronunciado, pero en las calles de las principales ciudades colombianas, como Bogotá y Medellín, sus simpatizantes ya empezaban a celebrar el resultado de "El Tigre", el apodo que adoptó el candidato conservador durante la campaña.

El triunfo fue celebrado por el expresidente Álvaro Uribe, uno de los principales respaldos del candidato conservador en la segunda vuelta, quien además dirigió duras acusaciones contra la campaña oficialista. "Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda. Estamos seguros que el doctor De la Espriella hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos. No podemos permitir más trampas del Petro-Chavismo", escribió el exmandatario en su cuenta de X.

El resultado corona una campaña en la que De la Espriella recibió el respaldo expreso del presidente Donald Trump. En un mensaje publicado en su red Truth Social a comienzos de junio, el mandatario estadounidense le dio su "respaldo completo y total", lo presentó como un "líder inteligente, fuerte y duro" y calificó a Cepeda de "marxista de la izquierda radical". "Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos", escribió Trump, quien sostuvo que, de imponerse el abogado conservador, el país sudamericano contaría con "todo el apoyo y la fuerza" de Washington.

El sistema electoral colombiano, uno de los más precisos del mundo, contempla dos fases claramente diferenciadas. La primera es el preconteo —también llamado conteo rápido—, que arranca apenas se cierran las urnas a las cuatro de la tarde: los jurados de cada mesa cuentan los votos, diligencian las actas y la Registraduría Nacional del Estado Civil consolida y difunde los resultados en boletines sucesivos. Ese reporte permite conocer tendencias en cuestión de horas, pero tiene carácter preliminar e informativo y carece de fuerza vinculante.

La segunda fase es el escrutinio, el conteo oficial y definitivo. Comienza al día siguiente y está a cargo de las comisiones escrutadoras —integradas por jueces y delegados—, que revisan acta por acta los formularios E-14, resuelven las reclamaciones e impugnaciones y validan las mesas observadas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) certifica finalmente el resultado y proclama al presidente electo. En la práctica, el preconteo y el escrutinio suelen coincidir en más del 99 %, aunque solo este último define en términos legales quién ocupa la Casa de Nariño.

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