La historia interminable | Trump confirma que las provocaciones de Irán vuelven a relanzar el conflicto en Oriente Medio: "la tregua ha acabado"

Publicado por Israel Duro 8 de julio, 2026

La historia interminable. El eterno retorno. Déjà vu. Llámenlo como quieran, pero cualquiera de esos conceptos resume la situación de Oriente Medio en estos momentos. Ni las amenazas, ni los acuerdos generosos parecen suficientes para acabar con un conflicto que nunca termina de cerrarse y, que como el fénix, resurge con un fuego aún más abrasador de sus cenizas. Y ahora más que nunca, tras anunciar Donald Trump desde la cumbre de la OTAN que "el alto el fuego se ha acabado".

"Por lo que a mí respecta, se ha acabado. Es una pérdida de tiempo tratar con ellos", apuntó el presidente. No obstante, Trump dejó una rendija abierta a una solución dialogada: "Dejaré que nuestros maravillosos negociadores sigan hablando si quieren, pero yo no lo veo posible. No me gusta esa gente".

El modus operandi de Irán es el mismo, además. Empeñado en su derecho a controlar el paso de la navegación por el estrecho de Ormuz, tras un tiempo no demasiado largo de paz vuelve a bombardear embarcaciones que tratan de cruzarlo bajo el paraguas del supuesto alto el fuego en vigor.

Una flagrantre violación de un memorando que cada una de las partes interpretaba a su manera -¿habrá distintas traducciones?-y que, según ellos, decía lo que ellos querían que digera. La respuesta de EEUU en cada una de estas ocasiones ha sido bombardear posiciones iraníes con el objetivo de volver a sentar a los negociadores en la mesa y tratar de zanjar un conflicto que se alarga demasiado para una parte del GOP preocupada por su impacto -económico y político- en las próximas midterms.

Baréin, Kuwait y Qatar, víctimas de Irán

Irán, con el poder dividido en facciones, entre las que los belicosos y radicales Guardianes de la Revolución tienen un gran peso -y, lo que es peor, el control de las armas-, lejos de amilanarse, opta en cada una de las ocasiones por bombardear a sus vecinos en instalaciones energéticas y las bases estadounidenses, para aumentar la presión sobre ellos.

En esta ocasión, el Régimen de los Ayatolás asegura haber golpeado a decenas de objetivos estadounidenses en Baréin y Kuwait y ambos países denunciaron haber sido víctimas de bombardeos de Teherán.

Por su parte Qatar, cuya bandera ondeaba en uno de los buques víctimas de un ataque iraní mientras trataba de cruzar el estrecho por la costa de Omán, denunciando un ataque "inaceptable" contra la navegación marítima internacional.

"Consideramos a Irán plenamente responsable desde el punto de vista legal de este ataque y de cualquier daño o repercusión resultante", escribió en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí, Majed Al Ansari.

Vuelta a la casilla de inicio con un memorando en papel mojado

El resultado es que todo lleva a la casilla de inicio tras el fracaso de un memorando de entendimiento que sólo existió sobre papel -mojado-, sin fuerza real para silenciar la voz de los cañones. Una situación agotadora y repetitiva que hace temblar los mercados mundiales y deja una sensación de inevitable vuelta al conflicto.

Con los mismos jugadores y las mismas cartas, la ruptura de la tregua era más que una posibilidad pese a la presión de quienes preferían un pacto discutido. Ahora, Donald Trump ordenó bombardeos aún más destructivos. De hecho la última oleada ha sido notablemente más intensa que la del pasado mes por las mismas causas.

"Absolutamente fundamental": la OTAN respalda los ataques de EEUU a Irán

Está por ver si en esta ocasión, tras la lectura de cartilla del presidente a la OTAN en Ankara, a la que expresó su "decepción" por su actitud en el conflicto, la Alianza Atlántica decide tomar parte de un enfrentamiento en el que los países miembros se juegan su futuro y su presente económico.

Está por ver si van esa dirección las palabras del secretario general, Mark Rutte, calificando como "absolutamente fundamental" los últimos bombardeos estadounidenses que golpearon, según el Centcom, a 80 objetivos sobre suelo iraní y embarcaciones de los Guardianes de la revolución: "Cuando hay un alto el fuego e Irán, en la práctica, lo está incumpliendo, creo que es absolutamente fundamental que Estados Unidos reaccione con firmeza".