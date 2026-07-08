Trump, beligerante en la cumbre de la OTAN: insiste con Groenlandia y advierte a España

Publicado por Alejandro Baños 8 de julio, 2026

Durante la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Ankara (Turquía), el presidente Donald Trump volvió a referirse a Groenlandia, afirmando que este territorio debería estar "controlada" por Estados Unidos para garantizar su propia seguridad.

Groenlandia, considerada la isla más grande del planeta, pertenece de manera exclusiva a Dinamarca desde 1814, cuando se firmó el Tratado de Kiel.

Las respuestas a las declaraciones de Trump no tardaron en llegar. Ante tal insistencia, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen —quien se encuentra también en la cumbre—, reiteró que Groenlandia sigue y seguirá estando bajo soberanía de su país.

"Escuché ayer al presidente estadounidense y creo que la posición de Estados Unidos es lamentablemente muy clara sobre este tema, y nuestra posición también es tan clara como lo ha sido desde el inicio: Greonlandia evidentemente no está en venta", aclaró Frederiksen.

"Somos un Estado soberano y necesitamos el respeto de todos a nuestra integridad territorial y nuestra soberanía", sostuvo la primera ministra danesa, agregando que Dinamarca está dispuesta a "defender cada centímetro de la OTAN, incluido nuestro propio territorio".

Frederiksen obtuvo el apoyo de varios mandatarios de la OTAN, entre los que se encuentran la primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, o el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics.

A pesar de afirmar que Groenlandia debería estar bajo control de Estados Unidos, Trump descartó tomar la isla por la fuerza. Algo que podría desencadenar un conflicto con muchos de sus principales aliados.

Trump: Groenlandia es "un gran problema"

Un día después de la respuesta de Frederiksen, Trump volvió a sacar el tema. En su comparecencia del miércoles en la cumbre de la OTAN, el presidente señaló que Groenlandia es "un gran problema" para los intereses de Estados Unidos.

"Groenlandia supone un gran problema para nosotros. Lo necesitamos para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos. No ayuda a Dinamarca, pero nos ayuda a nosotros", dijo Trump desde Turquía.