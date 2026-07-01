México derrota a Ecuador y rompe una maldición de 40 años en el Mundial

Los jugadores de México celebran tras ganar el partido de la ronda de 32 del Mundial de 2026 contra Ecuador.AFP

Publicado por VozMedia Staff 30 de junio, 2026

(AFP) México demostró su clase el martes en su emblemático Estadio Azteca, derrotando a Ecuador por 2-0 y rompiendo así su maldición en la fase eliminatoria del Mundial, que se remontaba a 40 años atrás.

El partido de la ronda de 32 se retrasó una hora debido al mal tiempo y, cuando comenzó, los coanfitriones salieron con fuerza, lanzando oleadas de ataques una tras otra.

En un ambiente electrizante, Julian Quiñones adelantó a México de forma merecida a mediados de la primera parte con un disparo atronador y luego se convirtió en asistente de Raúl Jiménez.

Ecuador necesitaba desesperadamente recuperar el impulso tras el descanso, pero le costó mucho cambiar de marcha, con el equipo local controlando en gran medida el partido.

México no había ganado un partido de eliminatoria del Mundial desde 1986, cuando organizó el torneo por última vez.

La victoria del martes significa que ahora lleva 10 partidos invicto en el Mundial en el Azteca y confía en sus posibilidades frente a Inglaterra o la República Democrática del Congo en octavos de final.

México fue uno de los tres únicos equipos de la fase de grupos que ganó sus tres partidos, junto con Francia y Argentina, y no encajó ni un solo gol.

Ecuador terminó tercero en su grupo, con solo dos goles a favor.

Gilberto Mora, de 17 años, fue titular con México, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en ser titular en un partido de eliminatorias de una fase final del Mundial, solo por detrás de Pelé en 1958.

El equipo local salió con fuerza desde el principio, sin dar tregua a una selección ecuatoriana aturdida.

Jiménez desperdició una magnífica ocasión de cabeza en el minuto siete y Mora envió el balón fuera por muy poco.

En el otro extremo del campo, John Yeboah se abrió paso a base de fuerza dentro del área en una de las pocas incursiones ofensivas de los visitantes, y su disparo rozó el exterior del poste más cercano.

México se adelantó en el minuto 22 cuando Quinones, que juega en Arabia Saudí, recibió un pase de Roberto Alvarado, se internó por la izquierda, se adentró en el área y desató un disparo imparable que superó al portero Hernán Galíndez, lo que hizo estallar el estadio.

La primera pausa para hidratarse no cambió el guion y México duplicó su ventaja al cumplirse la media hora cuando Quinones asistió al delantero del Fulham Jiménez, quien envió un misil a la escuadra.

Raúl Rangel realizó una gran parada para detener otro disparo de Yeboah, mientras Ecuador se afianzaba en el partido, pero las ocasiones seguían sucediéndose en el otro extremo del campo.

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, realizó varios cambios tras el descanso en un intento por meterse de nuevo en el partido.

Pero México, que se conformó en gran medida con replegarse, seguía pareciendo el equipo más peligroso, con César Montes a punto de marcar en dos ocasiones.

El suplente ecuatoriano Kevin Rodríguez remató fuera por poco cuando quedaba poco más de un cuarto de hora, pero las ocasiones de Ecuador se agotaron.

Piero Hincapié fue expulsado en el tiempo de descuento tras taparse la boca durante un enfrentamiento con un jugador rival, lo que puso el broche final a una noche desastrosa para Ecuador.

México espera que el Azteca, que acogió la final del Mundial en 1970 y 1986, vuelva a desplegar su magia en los octavos de final del domingo.

A partir de cuartos de final, todos los partidos del Mundial se disputarán en Estados Unidos.