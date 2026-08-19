Goodell y el futuro de la NFL: "Habrá franquicias fuera de EEUU. No tengo ninguna duda"

Roger Goodell, durante un partido de la NFL en Fráncfort (Alemania) en 2023 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 19 de agosto, 2026

El comisionado de la National Football League (NFL), Roger Goodell, está seguro de que la expansión internacional de la liga se dará en algún momento, vaticinando que habrá franquicias de fuera de Estados Unidos compitiendo contra los Miami Dolphins, los Seattle Seahawks, los Kansas City Chiefs y compañía.

En una entrevista en el medio alemán RTL/ntv, Goodell sugirió que es inevitable que esto suceda. Algo que también se planea en otras ligas como la National Basketball Association (NBA).

"En algún momento, habrá franquicias de la NFL fuera de Estados Unidos", dijo el mandamás de la liga. "No tengo ninguna duda de que esto sucederá algún día".

Asimismo, Goodell —que el 1 de septiembre cumplirá dos décadas al frente de la NFL— no reveló sus preferencias sobre cuáles son las ciudades extranjeras idóneas para ser la sede de una franquicia, aunque sí dijo que hay algunas que cumplen con los requisitos tanto para ello como para albergar un Super Bowl.

"Sin duda existen ciudades internacionales que podrían acoger un evento así", señaló el comisionado de la NFL, haciendo referencia al Super Bowl. "Pero primero nos gustaría ver un equipo de la NFL en una de esas ciudades".

A la espera de que esto suceda, realmente la expansión internacional de la NFL comenzó hace algo más de dos décadas, cuando se tomó la decisión de que se disputase un juego fuera del territorio estadounidense. El primero enfrentó a los Arizona Cardinals y a los San Francisco 49ers en el Estadio Azteca (Ciudad de México, México) en 2005, con victoria para los primeros. A aquel evento acudieron para verlo en directo más de 100.000 personas.

Desde entonces, se han celebrado más de 60 partidos de temporada regular fuera de los Estados Unidos en ciudades como Londres (Reino Unido); Berlín, Múnich y Fráncfort (Alemania); Toronto (Canadá); Sao Paulo (Brasil); Dublín (Irlanda); o Madrid (España).

Está programado que se disputen partidos próximamente en ciudades como Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil) o París (Francia).