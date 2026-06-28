Venezuela; los terremotos dejan 1.400 muertos y se agota el tiempo para encontrar supervivientes

Publicado por AFP 28 de junio, 2026

Los equipos de rescate se apresuraron este sábado a encontrar supervivientes entre los escombros de los potentes terremotos de Venezuela, mientras que el número de muertos ascendía a 1.430 y las esperanzas se desvanecían más de tres días después de que la tierra rugiera y temblara.

Decenas de miles de personas fueron reportadas como desaparecidas mientras los edificios derrumbados salpicaban las ciudades de un país que ya sufría una crisis económica y una agitación política. También se temía que millones de personas carecieran de saneamiento y otras necesidades básicas.

Según los expertos, las primeras 72 horas tras un desastre natural constituyen el período crucial y limitado para encontrar supervivientes. Después de ese tiempo, la búsqueda se centra en la recuperación de cadáveres.

Un rescatista salvadoreño, que prefirió no dar su nombre, lo expresó así: "A estas alturas, probablemente sean cadáveres. Gracias a Dios, tal vez podamos encontrar personas con vida".

Un niño de 11 años fue rescatado de entre los escombros en Caraballeda, en el norte del país, la noche del sábado, según informó la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Ante la indignación pública por la respuesta de los funcionarios locales, Rodríguez agradeció a otros países la gran cantidad de ayuda recibida.

Estados Unidos informó que una de las pistas del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar estaba funcionando parcialmente para recibir aviones militares estadounidenses C-17, mientras que un buque de la armada había llegado a la costa.

La búsqueda de supervivientes fue testigo de los desesperados intentos de los residentes locales por retirar los escombros de los edificios que se derrumbaron en los dos terremotos del miércoles.

"Es un caos total, hace mucho calor y hay mucha desorganización", dijo el bombero australiano Craig Demeillon, de 43 años, que viajó solo a La Guaira desde Miami para ayudar. "Ojalá haya más gente a la que encontrar".

El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, declaró el viernes a la AFP que el número de muertos podría seguir aumentando, y añadió que más de 50.000 personas se encuentran desaparecidas.

Un recién nacido rescatado

Hubo alegría en la zona costera más afectada de La Guaira, al norte de Caracas, cuando los lugareños rescataron con vida a un bebé de entre los escombros el viernes, unas 32 horas después de los temblores de magnitud 7,2 y 7,5.

En un vídeo difundido en las redes sociales, un hombre rompió a llorar mientras sostenía al bebé en sus brazos.

La agencia de migración de la ONU declaró que había examinado los datos disponibles sobre población y daños y que había determinado que "hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas" y que "necesitarían refugio de emergencia, agua potable, servicios de saneamiento e higiene, atención médica, apoyo para la protección y artículos de primera necesidad".

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el sábado de 1.430 muertos y 3.238 heridos, mientras que la ONU estimó los daños materiales en 6.700 millones de dólares, lo que equivale al seis por ciento del PIB de Venezuela.

Permiso para salvar vidas

Los venezolanos, ya castigados por años de una economía en crisis y una situación política inestable, estaban furiosos con el Gobierno. El Gobierno ha restringido el acceso al estado de La Guaira, ha desplegado al ejército en la zona y ha hecho obligatorio que los voluntarios obtengan un pase de entrada segura.

Yessica Mendoza se vio obligada a trasladar a su propia hija a la morgue de Caracas después de que Yesimar Rodríguez, de 25 años, y su esposo Jhomel Anaya, de 26, no sobrevivieran al derrumbe de su casa en La Guaira el miércoles.

"Fuimos nosotros quienes los sacamos. Nunca llegó ayuda", declaró a la AFP la madre, de 43 años, quien añadió que la pareja sería incinerada sin velatorio debido a la rápida descomposición de sus cuerpos.

La ira entre quienes esperaban impacientemente para ofrecerse como voluntarios se disparó mientras aguardaban sus pases a las afueras de una sala de conciertos en la capital.

"Se necesita un permiso para salvar vidas, ¡imagínense!", se quejó Carlos Itriago, de 27 años.

"Llevo aquí desde el amanecer haciendo fila para poder ir a rescatar gente", dijo Ezequiel Rivero, de 53 años.

"Miren qué hora es... ¿cuántas vidas hemos perdido ya?"

Venezuela ya está en problemas

Rodríguez dijo que había hablado con el presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, quienes "reafirmaron su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta".

Estados Unidos había anunciado previamente el envío de un equipo de respuesta ante desastres compuesto por más de 250 personas, incluidas tres unidades especiales de búsqueda y rescate con perros entrenados para localizar a las personas atrapadas bajo los escombros.

Veintiún países estaban enviando equipos de búsqueda y rescate, dijo el presidente del Parlamento, Rodríguez.

Los peores terremotos que ha azotado Venezuela en más de un siglo se producen después de que este país rico en petróleo sufriera más de una década de colapso económico.

La crisis ha dejado los hospitales y los servicios públicos prácticamente colapsados, lo que ha provocado que millones de personas abandonen el país.

Y el país sigue inmerso en una frágil transición política seis meses después de la salid de Nicolás Maduro del poder tras ser arrestado por Estados Unidos