Nick Kyrigios, suspendido por dar positivo en un derivado de la cocaína

Publicado por Alejandro Baños 19 de agosto, 2026

El tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido temporalmente tras someterse a un control antidopaje y dar positivo en un derivado de la cocaína.

Según informó en un comunicado la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA), un organismo independiente encargada de salvaguardar la integridad y honestidad en el tenis, Kyrgios dio positivo en benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. Sustancia que está terminantemente prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

"La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) ha suspendido provisionalmente al tenista australiano Nick Kyrgios en el marco del Programa Antidopaje del Tenis", confirmó la ITIA. "Kyrgios, de 31 años, entregó una muestra durante un torneo ATP 250 celebrado en Mallorca, España, el 22 de junio de 2026. El 17 de julio de 2026, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína".

Tras los resultados, Kyrgios fue suspendido temporalmente, Una sanción que está en vigor desde el 4 de agosto.

Inmerso en polémicas por sus malas formas durante su trayectoria, el tenista australiano tendrá "derecho" a presentar un recurso contra la sanción, aunque el propio jugador ya lo ha descartado, asumiendo toda responsabilidad que recaiga sobre él y pidiendo perdón a sus seguidores, tal y como ha señalado en una story en su perfil de Instagram.

Kyrgios llegó a alcanzar el puesto número 13 en el ranking ATP y disputó la final de Wimbledon 2022, perdiéndola frente a Novak Djokovic y siendo su mejor actuación en un Grand Slam.