ANÁLISIS
La provocación que no cesa: Irán niega conversaciones con EEUU en los próximos días y abre negociaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz
El Régimen de los Ayatolás, por boca del ministro de Exteriores, niega que se vayan a sentar con una delegación de Washington a lo largo de esta semana tras el intercambio de ataques provocado por el ataque de los Guardianes de la Revolución a una embarcación.
Otra vez. Irán volvió a hacer honor a su actitud provocadora durante todo el conflicto con EEUU, en especial desde el inicio de las conversaciones, y volvió a lanzar un mensaje que contradice totalmente las afirmaciones de Washington.
En esta ocasión, Kazem Gharibabadi, viceministro de Exteriores del Régimen de los Ayatolás, echó por tierra las informaciones que apuntaban a un encuentro en Qatar con EEUU para cesar las hostilidades que Irán volvió a iniciar al atacar a una embarcación el pasado sábado.
"No hay previstas reuniones técnicas de los grupos de trabajo para esta semana"
Una agresión que suponía una flagrante -"estúpida", en palabras de Donald Trump- violación de los acuerdos para avanzar hacia un tratado de paz definitivo. Tras dos días de intercambios de ataques, Washington anunció un pacto para cesar los ataques y sentarse a negociar en Qatar.
Algo que Gharibabadi, en declaraciones a la televisión estatal, ha desmentido contundentemente: "No hay previstas reuniones técnicas de los grupos de trabajo para esta semana".
Negociaciones Irán-Omán por la gestión del estrecho
El propio viceministro de asuntos Exteriores iraní fue quien anunció el encuentro en una publicación en X: "Durante un viaje a Mascate, se celebró la primera reunión del Comité Conjunto de Ormuz. Al analizar las cuestiones actuales relacionadas con el estrecho, intercambiamos opiniones sobre su gestión futura".