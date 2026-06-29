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ANÁLISIS

La provocación que no cesa: Irán niega conversaciones con EEUU en los próximos días y abre negociaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz

El Régimen de los Ayatolás, por boca del ministro de Exteriores, niega que se vayan a sentar con una delegación de Washington a lo largo de esta semana tras el intercambio de ataques provocado por el ataque de los Guardianes de la Revolución a una embarcación.

Un helicóptero despega desde el USS Rafael Peralta (DDG 115) en Ormuz

Un helicóptero despega desde el USS Rafael Peralta (DDG 115) en OrmuzUS Central Command Public Affair

Israel Duro
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Israel Duro

Otra vez. Irán volvió a hacer honor a su actitud provocadora durante todo el conflicto con EEUU, en especial desde el inicio de las conversaciones, y volvió a lanzar un mensaje que contradice totalmente las afirmaciones de Washington.

En esta ocasión, Kazem Gharibabadi, viceministro de Exteriores del Régimen de los Ayatolás, echó por tierra las informaciones que apuntaban a un encuentro en Qatar con EEUU para cesar las hostilidades que Irán volvió a iniciar al atacar a una embarcación el pasado sábado. 

"No hay previstas reuniones técnicas de los grupos de trabajo para esta semana"

Una agresión que suponía una flagrante -"estúpida", en palabras de Donald Trump- violación de los acuerdos para avanzar hacia un tratado de paz definitivo. Tras dos días de intercambios de ataques, Washington anunció un pacto para cesar los ataques y sentarse a negociar en Qatar.

Algo que Gharibabadi, en declaraciones a la televisión estatal, ha desmentido contundentemente: "No hay previstas reuniones técnicas de los grupos de trabajo para esta semana".

Negociaciones Irán-Omán por la gestión del estrecho

Unas negociaciones que, sin embargo, sí han comenzado con Omán, la orilla contraria en el estrecho de Ormuz y con quien los ayatolás quieren alcanzar un acuerdo para cambiar para siempre las condiciones de la navegación por la zona.

​El propio viceministro de asuntos Exteriores iraní fue quien anunció el encuentro en una publicación en X: "Durante un viaje a Mascate, se celebró la primera reunión del Comité Conjunto de Ormuz. Al analizar las cuestiones actuales relacionadas con el estrecho, intercambiamos opiniones sobre su gestión futura".

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