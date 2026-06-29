La provocación que no cesa: Irán niega conversaciones con EEUU en los próximos días y abre negociaciones con Omán sobre la gestión del estrecho de Ormuz

Publicado por Israel Duro 29 de junio, 2026

Otra vez. Irán volvió a hacer honor a su actitud provocadora durante todo el conflicto con EEUU, en especial desde el inicio de las conversaciones, y volvió a lanzar un mensaje que contradice totalmente las afirmaciones de Washington.

En esta ocasión, Kazem Gharibabadi, viceministro de Exteriores del Régimen de los Ayatolás, echó por tierra las informaciones que apuntaban a un encuentro en Qatar con EEUU para cesar las hostilidades que Irán volvió a iniciar al atacar a una embarcación el pasado sábado.

"No hay previstas reuniones técnicas de los grupos de trabajo para esta semana"

Una agresión que suponía una flagrante -"estúpida", en palabras de Donald Trump- violación de los acuerdos para avanzar hacia un tratado de paz definitivo. Tras dos días de intercambios de ataques, Washington anunció un pacto para cesar los ataques y sentarse a negociar en Qatar.

Algo que Gharibabadi, en declaraciones a la televisión estatal, ha desmentido contundentemente: "No hay previstas reuniones técnicas de los grupos de trabajo para esta semana".