El General Sean MacFarland: "Tenemos suficiente para misiles para Irán. La pregunta es si tenemos suficiente para el resto del mundo"

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de agosto, 2026

El general retirado Sean MacFarland advirtió que Estados Unidos cuenta con el arsenal necesario para enfrentar a Irán, pero puso en duda que ese stock alcance para responder a otras crisis globales que puedan surgir en simultáneo.

En una entrevista con Juan Esteban Silva, periodista de VOZ desde Washington D.C., MacFarland explicó que el presidente Donald Trump apuesta por una salida negociada con Teherán antes que por una escalada militar, y que ahora depende de Irán decidir si acepta esa vía. Sobre el control del estrecho de Ormuz, el general reconoció que Irán tiene una "ventaja geográfica" al limitar con la mitad del paso marítimo, por lo que seguirá ejerciendo influencia sobre esa zona en cualquier negociación futura.

Consultado sobre el stock de armamento estadounidense, MacFarland fue claro: "Por supuesto que tenemos suficiente para Irán. La pregunta es si tenemos suficiente para el resto del mundo", en referencia al ritmo de producción de misiles de largo alcance de China y a la necesidad de proteger aliados como Filipinas o territorios como Guam.

Sobre Hezbollah, el general sostuvo que el control iraní sobre el grupo libanés es "entre el 99 y el 100 por ciento", y que sin el respaldo de Teherán la organización "se marchitaría". Respecto a Cuba, descartó una intervención militar directa y apostó por la presión económica, como ya ocurre con Irán y Rusia, para "mover la balanza sin poner vidas en riesgo".

Finalmente, sobre la operación de enero contra el exdictador Nicolás Maduro en Venezuela, MacFarland la calificó de "impresionante" por la capacidad de despliegue de EE.UU., pero cuestionó sus resultados, pues se mantuvo en el poder a la vicepresidente chavista Delcy Rodríguez y al resto del régimen venezolano, y todavía no está claro si tendrá un efecto duradero en el país.