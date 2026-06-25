Irán advierte a los barcos de cruzar Ormuz sin su consentimiento, y Marco Rubio avisa: "Queremos la paz, pero no a cualquier precio"

Publicado por Israel Duro 25 de junio, 2026

Las aguas siguen lejos de calmarse en Ormuz. Si el miércoles el Régimen de los Ayatolás presumía de haber llevado a EEUU a la rendición, provocando la contundente respuesta de Donald Trump, el jueves volvieron a amenazar a los barcos que pretendan atravesar el estrecho sin contar con su aprobación. Algo que llevó al secretario de Estado, Marco Rubio, a lanzar un mensaje claro: "Queremos la paz, pero no a cualquier precio".

En un comunicado, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron este jueves de que ningún buque podrá cruzar el estrecho de Ormuz sin autorización iraní y amenazaron con tomar "medidas apropiadas" contra quienes incumplan esa restricción.

"La única ruta autorizada para el paso por el estrecho de Ormuz es la anunciada por la República Islámica de Irán", declararon los Guardianes. Cualquier travesía sin autorización del Régimen de los Ayatolás será considerada "inaceptable y peligrosa" y se tomarán "medidas apropiadas". Los militares también cargaron contra "el anuncio por parte de ciertas autoridades de una nueva ruta marítima".

Seria advertencia de Rubio

Un mensaje que fue recibido como una bofetada por Washington, que contestó con dureza a través del secretario de Estado, Marco Rubio: "Aunque queremos llegar a un acuerdo, no queremos hacerlo a cualquier precio. Queremos un acuerdo que sea bueno, queremos un acuerdo que sea real, queremos un acuerdo que sea verificable y queremos un acuerdo que se cumpla".

Durante una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo en Baréin, Rubio añadió que "las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado-nación. Se trata de un principio fundamental en el mundo actual, sin el cual el mundo se sumiría en un caos total".

"Si de hecho aceptáramos que se puede cobrar por utilizar una vía navegable internacional solo porque se encuentra cerca de nuestro espacio territorial, esto se extendería por todo el mundo como una epidemia".

Los países del Golfo, claves en el desarrollo de los acuerdos

Durante el encuentro con los países aliados de EEUU en el Golfo, el secretario de Estado advirtió de que la posturas de éstos serán tenidas en cuenta en el desarrollo de los acuerdos: "Queremos asegurarnos de que... ninguna parte de este acuerdo que se lleve a cabo socave de ningún modo la seguridad, la estabilidad o la prosperidad de ninguno de nuestros socios de la región".