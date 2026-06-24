Francia: las autoridades sanitarias detectan el primer caso de ébola, en un médico llegado de República Democrática del Congo

Publicado por Carlos Dominguez 24 de junio, 2026

Las autoridades sanitarias francesas confirmaron este miércoles el primer caso de ébola en territorio nacional. Se trata de un médico que regresó recientemente de República Democrática del Congo (RDC), donde se registra una importante epidemia de esta enfermedad.

El Ministerio de Sanidad francés anunció en un comunicado que ha identificado "un primer caso positivo de enfermedad por virus del ébola en territorio nacional". El caso fue detectado en Francia continental y representa la primera vez que se diagnostica ébola dentro del país.

De acuerdo con AFP, el país ya ha activado los protocolos correspondientes para el aislamiento y seguimiento del paciente y sus contactos cercanos, con el fin de evitar cualquier transmisión secundaria.

Durante la gran epidemia de 2014 en África occidental, Francia recibió a dos pacientes, pero ambos habían sido diagnosticados previamente en el extranjero.

Una cepa poco común sin vacuna específica

El paciente regresó de la RDC, epicentro de un brote significativo de ébola que también afecta a Uganda. Esta epidemia está causada por la cepa Bundibugyo, una variante un poco frecuente del virus contra la cual no existe vacuna ni tratamiento específico aprobado.

El ébola provoca fiebre hemorrágica y tiene una alta tasa de mortalidad en muchos casos. Según cifras oficiales de la RDC, se han registrado 896 casos y 232 muertes, aunque los expertos estiman que las cifras reales podrían ser considerablemente más altas debido a la subnotificación.