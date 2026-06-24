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Francia: las autoridades sanitarias detectan el primer caso de ébola, en un médico llegado de República Democrática del Congo

Las autoridades ya han activado los protocolos correspondientes para el aislamiento y seguimiento del paciente y sus contactos cercanos, con el fin de evitar cualquier transmisión secundaria.

Un trabajador de la salud-Imagen de Archivo

Un trabajador de la salud-Imagen de Archivo
AFP.

Carlos Dominguez
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Carlos Dominguez

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Las autoridades sanitarias francesas confirmaron este miércoles el primer caso de ébola en territorio nacional. Se trata de un médico que regresó recientemente de República Democrática del Congo (RDC), donde se registra una importante epidemia de esta enfermedad. 

El Ministerio de Sanidad francés anunció en un comunicado que ha identificado "un primer caso positivo de enfermedad por virus del ébola en territorio nacional". El caso fue detectado en Francia continental y representa la primera vez que se diagnostica ébola dentro del país. 

De acuerdo con AFP, el país ya ha activado los protocolos correspondientes para el aislamiento y seguimiento del paciente y sus contactos cercanos, con el fin de evitar cualquier transmisión secundaria.

Durante la gran epidemia de 2014 en África occidental, Francia recibió a dos pacientes, pero ambos habían sido diagnosticados previamente en el extranjero.

Una cepa poco común sin vacuna específica

El paciente regresó de la RDC, epicentro de un brote significativo de ébola que también afecta a Uganda. Esta epidemia está causada por la cepa Bundibugyo, una variante un poco frecuente del virus contra la cual no existe vacuna ni tratamiento específico aprobado. 

El ébola provoca fiebre hemorrágica y tiene una alta tasa de mortalidad en muchos casos. Según cifras oficiales de la RDC, se han registrado 896 casos y 232 muertes, aunque los expertos estiman que las cifras reales podrían ser considerablemente más altas debido a la subnotificación.

Riesgo bajo de propagación en Europa

A pesar de la confirmación del caso, las autoridades francesas y europeas consideran que el riesgo de expansión es bajo. El Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades (ECDC) estima que el riesgo de infección es bajo para los residentes y viajeros que visitan zonas de transmisión activa, y muy bajo para la población europea en general. 

​La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que la transmisión se está acelerando en la RDC a pesar de las medidas de contención implementadas. Sin embargo, la naturaleza poco contagiosa del virus del ébola reduce significativamente el peligro de una propagación masiva fuera de las zonas afectadas.

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