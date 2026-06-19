"Una injusticia de clara presión política": la Fiscalía de Colombia abre un nuevo frente judicial contra Álvaro Uribe a 48 horas de las elecciones presidenciales

Publicado por Diane Hernández 19 de junio, 2026

A apenas 48 horas de las elecciones presidenciales, la Fiscalía de Colombia anunció la apertura de una nueva investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Un movimiento que Uribe calificó como "una injusticia de clara presión política" en un momento en las encuestas dan como perdedor al candidato de izquierda Iván Cepeda.

La Fiscalía citó al expresidente a indagatoria para aclarar su presunta responsabilidad en la conformación de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia y por su posible relación con dos de las masacres más emblemáticas del conflicto armado colombiano ocurridas en la década de 1990.

Según informó el organismo investigador, Uribe deberá responder por hechos ocurridos cuando ejercía como gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. La Fiscalía le atribuye presuntos delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, al considerar que habría facilitado y promovido el accionar de estructuras paramilitares en la región.

¿Qué más abarca la investigación?

La investigación también abarca las masacres perpetradas en los corregimientos de La Granja, en 1996, y El Aro, en 1997, ambas ubicadas en Antioquia. En esos ataques, grupos paramilitares asesinaron a varios civiles y cometieron otros crímenes que posteriormente fueron documentados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

De acuerdo con la Fiscalía, la estructura armada investigada habría utilizado como base de operaciones la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez durante aquella época. Además, el exmandatario deberá responder por el asesinato en 1998 del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien había denunciado la insuficiente respuesta de las autoridades frente a las acciones de los paramilitares en Antioquia.

A pocas horas de las elecciones, una "injusticia de clara presión política"

Uribe confirmó en la red social X que fue notificado de la decisión judicial. "A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones", escribió el exmandatario, en referencia a la segunda vuelta presidencial que se celebrará este domingo en Colombia.

El exgobernante, que lideró una ofensiva militar contra las guerrillas durante sus dos mandatos presidenciales entre 2002 y 2010, ha enfrentado durante años acusaciones de presuntos vínculos con el paramilitarismo, señalamientos que siempre ha rechazado.

"La señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme", agregó en otra publicación de X.

El político dejó claro que estas acciones son "una injusticia de clara presión política", a menos de 48 horas de celebrarse la segunda vuelta electoral en el país suramericano.

La nueva investigación también se produce en un momento judicial especialmente complejo para el líder conservador. En agosto de 2025 fue condenado a doce años de prisión domiciliaria por soborno a testigos, aunque posteriormente un tribunal revocó la sentencia y el caso quedó bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia.