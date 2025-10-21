Publicado por Santiago Ospital 21 de octubre, 2025

El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena por sobornos y fraude procesal al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.

El político conservador había sido condenado a 12 años de arresto domiciliario por supuestamente ordenar a su abogado que sobornara a paramilitares presos. El objetivo, según la acusación, era que estos negaran las relaciones del exmandatario con escuadrones antiguerrilla.

Con el primer fallo desfavorable, Uribe se había convertido en el primer expresidente condenado penalmente y privado de la libertad en Colombia.

La defensa de Uribe recurrió aquella sentencia, logrando este martes que fuera revertida. Según Infobae, los magistrados basaron esta última decisión en la falta de pruebas que vinculen al expresidente al delito y la falta de dolo directo.

De acuerdo con AFP, el tribunal aseguró que no encontró pruebas suficientes para incriminar al acusado, dijo que las escuchas que se usaron como pruebas fueron ilegales y argumentó fallas en la "metodología" de la jueza que decidió en primera instancia.

Además, el tribunal ordenó investigar si el exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, testigo clave del caso contra Uribe, cometió falso testimonio.

Uribe fue absuelto de los cinco casos por los que había sido condenado. Tres de soborno -contra el propio Vélez Ramírez, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve- y dos por fraude procesal.

Gustavo Petro critica al tribunal... y a Trump

El presidente Gustavo Petro acusó al Tribunal Superior de Bogotá de ocultar "la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio".

También dedicó reproches a Donald Trump, con quien se viene enfrentando durante los últimos días: "Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país".

"Nos vamos a Casación"

El abogado acusador Miguel Angel Del Río aseguró en X que recurrirá la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia judicial del país sudamericano. "Nos vamos a Casación. Esta batalla no ha terminado", escribió.

Noticia en desarrollo.