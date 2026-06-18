EEUU desbloquea los puertos de Irán, aunque mantendrá buques de guerra en la región

Publicado por Alejandro Baños 18 de junio, 2026

La Administración Trump levantó el bloqueo de todos los puertos iraníes ubicados tanto en el mar Caspio como en el Arábigo, además de permitir el libre tránsito de todos los buques que salgan o entren en los mismos.

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) informó de la decisión, siguiendo las "instrucciones" dadas por el presidente Donald Trump tras firmar el memorando de entendimiento con el régimen islamista en el Palacio de Versalles (Francia).

"Hoy, las fuerzas estadounidenses han levantado el bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos y zonas costeras iraníes, de conformidad con las instrucciones del presidente", indicó el CENTCOM en un comunicado. "Las fuerzas estadounidenses no están obstaculizando el tránsito de buques hacia o desde los puertos iraníes".

Sin embargo, el CENTCOM afirmó que no se retirarán los buques de guerra con el objetivo de "garantizad" que se cumplan todos los puntos pactados entre Washington DC y Teherán.

"Se han cesado todas las medidas militares estadounidenses destinadas a hacer cumplir el bloqueo. Nuestros grandes buques de guerra permanecerán en la zona para garantizar que todos los aspectos del acuerdo se respeten, se cumplan y estén plenamente en vigor", agregó el Comando Central.

Este miércoles, durante una cena ofrecida por el presidente francés, Emmanuel Macron, Trump plasmó su rúbrica en el memorando de entendimiento con Irán, que tiene como meta principal el fin del conflicto. En un principio, la firma estaba prevista que se realizase en una ceremonia en Ginebra (Suiza).

A pesar de dar este paso, el presidente advirtió de que retomaría sus ofensivas contra Irán si el régimen islamista infringe alguno de los puntos pactados. "Si no lo cumplen, probablemente volveremos a bombardearlos hasta que lo cumplan", dijo.