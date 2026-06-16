El acuerdo EEUU-Irán se firmará en un resort de Suiza este viernes

Resort de Burgenstock (Suiza), lugar donde se firmará el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán AFP .

Publicado por Alejandro Baños 16 de junio, 2026

El acuerdo pactado entre Estados Unidos e Irán para detener el fuego y reabrir al completo el Estrecho de Ormuz se firmará en un resort de Suiza este viernes, tal y como informó el gobierno suizo este martes.

En declaraciones hechas a AFP, el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza (DFAE) confirmó que el lugar donde la diplomacia estadounidense y la iraní plasmarán su firma en el acuerdo será un hotel de lujo de la montaña Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna.

"La firma está prevista el viernes 19 de junio en Bürgenstock", indicó la cancillería suiza, subrayando que el lugar elegido "fue propuesto por los mediadores pakistaníes y cataríes, así como por Estados Unidos e Irán".

Además, el Gobierno suizo aseguró que el emplazamiento es de difícil acceso y fácil de proteger.

El Congreso y el público tendrán acceso al texto del acuerdo

Mientras tanto, el presidente Donald Trump afirmó que el texto del acuerdo de paz finalmente será enviado al Congreso, a pesar de que en un principio no estaba entre sus previsiones.

"Nunca pensé en enviarlo", dijo Trump desde Evian (Francia), donde se encuentra con motivo de la cumbre del G7. "Pero lo voy a enviar al Congreso. Me gusta esa idea".

Pero no solo el Congreso podrá revisarlo. El presidente añadió que todo aquel que quiera podrá consultar el documento que se firme este viernes con el régimen islamista, confirmando que ofrecerá una rueda de prensa y lo leerá "hasta la última coma" para que "asegurarme de que la prensa lo cubre correctamente".

El pasado domingo, Washington DC y Teherán alcanzaron un acuerdo para establecer la paz y levantar el bloqueo del Estrecho de Ormuz.