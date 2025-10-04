Sean 'Diddy' Comb sentenciado a 50 meses de prisión tras impactante proceso judicial

Publicado por Diane Hernández 3 de octubre, 2025

El rapero y productor Sean Combs, más conocido como 'Diddy' o 'Puff Diddy', fue sentenciado este viernes a 50 meses de prisión tras ser hallado culpable por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución. El artista rompió a llorar minutos antes de conocer su condena.

Un tribunal en Nueva York y una multitud expectante

El magnate del hip-hop 'Diddy' Combs, absuelto de las acusaciones más graves que se le imputaban tras un sonado juicio por agresión sexual, recibió su sentencia por dos cargos por trata de personas con fines de prostitución.

La audiencia tuvo lugar en el tribunal de Nueva York donde se juzgó a la estrella, en su presencia y ante una gran multitud. Su familia también estuvo presente.

El fiscal Christy Slavik, quien solicitó una pena mínima de prisión de 11 años, reiteró en la jornada -antes de conocer el veredicto- que una sentencia severa estaba justificada dado el número de víctimas, la gravedad de sus padecimientos y que sus delitos se hayan extendido por 15 años.

En una carta enviada al juez el jueves, el exrapero y empresario de 55 años pidió perdón a sus víctimas por su conducta y "misericordia" y dijo estar "destrozado" por lo que hizo tras "perderse en las drogas y los excesos". Diddy aseguró que "nunca volverá a cometer un delito".

Desestimación de los peores cargos contra 'Diddy'

En julio, luego de dos meses de deliberaciones en Nueva York, el jurado desestimó los cargos más graves de tráfico sexual y conspiración contra Sean Combs, su verdadero nombre, evitándole la cadena perpetua.

Sin embargo, fue declarado culpable de dos cargos de trata de personas con fines de prostitución, por los que dijeron, podría recibir hasta 20 años de prisión.

La defensa solicitó en su momento que la condena no excediera los 14 meses, destacando su buena conducta desde su encarcelamiento y su imagen "dañada". Esta pena le permitiría ser liberado antes de fin de año, considerando el tiempo que pasó en prisión preventiva en Brooklyn.

La cantante Cassie, una de las víctimas de la estrella y que fue su novia entre 2007 y 2018, instó al juez a considerar "las muchas vidas que Sean Combs ha perturbado".

Maratones sexuales, luces y cámaras

El ex astro del hip-hop, que durante su juicio lució notablemente mayor, con cabello y barba canosos, fue acusado de obligar a mujeres —incluidas Cassie y una pareja más reciente que testificó bajo el seudónimo de 'Jane'— a participar en maratones sexuales con prostitutos masculinos mientras él se masturbaba o grababa.

También de crear una red criminal para organizar estas actividades, conocidas como 'freak-offs' o 'noches de hotel'.