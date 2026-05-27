EN VIVO | La Casa Blanca califica de "total fabricación" un proyecto de acuerdo anunciado en la TV iraní

Publicado por Carlos Dominguez 27 de mayo, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró este martes que el Estrecho de Ormuz volverá a estar operativo "de una forma u otra", a pesar del actual bloqueo. Rubio calificó la situación como "ilícita, ilegal e insostenible para el mundo" y señaló que, pese a los recientes ataques estadounidenses contra el régimen iraní, aún es posible alcanzar un acuerdo.

"Hay conversaciones en curso en Qatar sobre el lenguaje específico del documento inicial", indicó, añadiendo que "el presidente ha expresado su deseo de lograrlo".

Por su parte, el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, afirmó que los países de la región ya no servirán como "escudos" para las bases militares estadounidenses.

"Las manos del tiempo no volverán hacia atrás y las naciones y tierras de la región ya no servirán de escudo para las bases estadounidenses", declaró Jamenei en un comunicado.

Además, el presidente iraní Masoud Pezeshkian ordenó restaurar el acceso a internet en todo el país, que había sido suspendido desde el inicio del conflicto.

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11:28 La Casa Blanca afirma que el informe de Irán sobre el borrador del acuerdo es una "completa fabricación" 17:34 27/05/2026 18:12 27/05/2026 La Casa Blanca criticó duramente este miércoles un reporte de la televisión estatal de Irán sobre un acuerdo marco con Estados Unidos para terminar la guerra en Oriente Medio, al que calificó de "completa fabricación".



Según el informe iraní, el borrador de un memorándum de entendimiento (MOU) incluía el compromiso de EEUU de levantar el bloqueo naval impuesto a Irán y retirar sus tropas de la región del Golfo.



"Este informe de los medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que han ‘publicado’ es una completa fabricación. Nadie debería creer lo que difunden los medios estatales iraníes. LOS HECHOS IMPORTAN", declaró la Casa Blanca en X, arremetiendo contra los medios estadounidenses por difundir las afirmaciones iraníes.

09:50 La televisión estatal iraní afirma que EEUU se compromete a poner fin al bloqueo naval 17:28 27/05/2026 18:12 27/05/2026 La televisión estatal iraní aseguró este miércoles que un borrador de marco de acuerdo con Estados Unidos contemplaba el

levantamiento del bloqueo naval a Irán, la reapertura del tráfico en el Estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas estadounidenses del Golfo.

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​"Estados Unidos se ha comprometido a levantar el bloqueo naval de Irán y a dejar de hostigar a los buques que entran o salen de la República Islámica de Irán", informó la televisión estatal.



09:45 La Bolsa de Nueva York abre al alza ante la caída del precio del petróleo 17:24 27/05/2026 18:12 27/05/2026 Las acciones de Wall Street repuntaron en la apertura este miércoles, prolongando un sólido período para los mercados bursátiles, después de que comentarios iraníes sobre la guerra en Oriente Medio provocaran una caída en los precios del petróleo.



Los precios del crudo cayeron de forma contundente después de que la Guardia Revolucionaria del régimen iraní afirmara que es poco probable un retorno a la guerra con EEUU.



A los cinco minutos de iniciada la sesión, el Dow Jones Industrial Average subía un 0,3% hasta los 50.631,08 puntos. El amplio S&P 500 avanzaba un 0,1% hasta los 7.525,17 puntos, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite también subía un 0,1% hasta los 26.687,62 puntos.

08:42 El petróleo cae un 5% por el optimismo entre EEUU e Irán 17:22 27/05/2026 18:12 27/05/2026 Los precios del petróleo se desplomaron este miércoles ante la renovación de esperanzas de progreso en las negociaciones entre EEUU y el régimen iraní para poner fin a la guerra en Oriente Medio.



El crudo Brent del Mar del Norte, referente internacional, cayó un 5% hasta los 94,61 dólares por barril, mientras que el principal contrato de Estados Unidos, el WTI, se hundió un 5,9% hasta los 88,31 dólares por barril.

07:14 Irán afirma que el objetivo de EEUU e Israel sigue siendo derrocar a la República Islámica 17:19 27/05/2026 18:12 27/05/2026 El Ministerio de Inteligencia del régimen iraní afirmó este miércoles que el objetivo de Estados Unidos e Israel sigue siendo derrocar a la República Islámica y fragmentar el país.



"El enemigo persigue ahora por otros medios el objetivo de derrocar y dividir el país, objetivo que declaró abiertamente al comienzo de la reciente guerra pero que no consiguió alcanzar mediante ataques militares", indicó el ministerio en un comunicado difundido por los medios iraníes.