"Casi como pagar protección a la mafia": Irán y Omán negocian un controvertido sistema de cobro por atravesar el estrecho de Ormuz

Un buque navega por el Estrecho de Ormuz antes del inicio de la guerra en Irán AFP

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de mayo, 2026

Irán quiere cobrar por el paso de buques a través del estrecho de Ormuz, la vía marítima por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo y el gas natural transportados por mar en el mundo. Para lograrlo sin chocar de frente con el derecho internacional, Teherán necesita un aliado regional: Omán.

Según el New York Times y Bloomberg, Irán y el Sultanato de Omán —un aliado de Estados Unidos— exploran un sistema que no se llamaría "peaje", sino "tarifa por servicios", un eufemismo técnico para colar con mayor facilidad la propuesta y resolver el asunto legal.

El problema para Irán y Omán es que un peaje que cobre simplemente por cruzar el estrecho sería ilegal según el derecho internacional. En cambio, cobrar por servicios efectivamente prestados a un buque —como la gestión de residuos en un puerto— sí está permitido bajo ciertas condiciones. Irán y Omán parecen empeñados en encajar su propuesta en esa segunda posibilidad.

Los expertos, sin embargo, no están muy convencidos sobre el asunto. James Kraska, profesor de derecho marítimo internacional en el Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos y profesor visitante en Harvard, recordó al NYT que el régimen de navegación que prohíbe el pago por el paso es "casi universalmente aceptado" y que "Irán lo ha consentido durante décadas". El problema para Teherán, apuntó, sería demostrar que sus tarifas son razonables y se corresponden con servicios reales.

De lo contrario, cobrar dinero por transitar una vía que siempre fue libre tildándolo "tarifa" sería "casi como si la mafia dijera que tienes que pagar dinero por protección", sentenció el experto citado por el NYT.

Mientras el asunto legal está en entredicho, el problema económico es indiscutible. Desde el inicio de la guerra contra Irán a finales de febrero, los precios del crudo se mantienen cerca de un 50% por encima de los niveles previos al conflicto. El referencial estadounidense WTI ronda los 100 dólares por barril. La semana pasada, Estados Unidos retiró casi diez millones de barriles de su Reserva Estratégica de Petróleo, la mayor liberación registrada. Por ello, cada desacuerdo entre Irán y EEUU en Ormuz se traduce, de alguna u otra forma, en un precio mayor de la gasolina y el diésel para el consumidor estadounidense.

El presidente Donald Trump ha rechazado de plano cualquier tipo cobro por el estrecho de Ormuz. "Lo queremos libre. No queremos peajes. Es una vía navegable internacional", dijo en el Despacho Oval. El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la pretensión iraní haría "inviable" un acuerdo diplomático. Por ahora, ninguna de las partes parece dispuesta a ceder, lo que aleja la viabilidad de un rápido acuerdo de paz.