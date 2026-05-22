"Un asesino sigue siendo asesino así tenga 18 o 100 años": analista aborda en VOZ News el peso legal de la acusación contra Raúl Castro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 22 de mayo, 2026

La acusación formal presentada en Estados Unidos contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 no admite, desde el punto de vista jurídico, atenuantes por la edad del exdictador cubano. Así lo planteó el abogado y analista político Hugo Achá, experto en seguridad y defensa, en una entrevista en VOZ News conducida por la productora ejecutiva Karina Yapor.

"Hay una máxima en derecho, y yo soy abogado: justicia tardía no es justicia", afirmó Achá, quien recordó que las víctimas del ataque eran tripulantes de aeronaves civiles de una organización que auxiliaba a balseros en el estrecho de Florida. Para el analista, resulta "sorprendente y deleznable" que se intente justificar el episodio, y rechazó por completo los argumentos que apelan a la avanzada edad del exdictador Castro (94 años) para frenar el proceso.

"Un asesino sigue siendo asesino así tenga 18 o 100 años", dijo. En esa línea, comparó el caso con la persecución internacional de otros responsables de crímenes atroces: "¿Por qué perseguimos a los verdugos de Auschwitz, Treblinka o Buchenwald? ¿Por qué hemos sancionado a los que asesinaron a personas en la ex Yugoslavia? ¿Por qué pusimos en la cárcel a los genocidas de Ruanda?". A su juicio, la responsabilidad penal por hechos de este calibre no admite prescripción, como algunos analistas plantean.

Achá también respondió a las declaraciones del actual dictador cubano Miguel Díaz-Canel, quien calificó la acusación de acción política sin base jurídica y llamó "narcoterrorista" a Hermanos al Rescate. "Los hechos hablan demasiado alto", dijo Achá a Yapor recordando que las aeronaves eran civiles, que el ataque ocurrió en aguas internacionales y que existen grabaciones que lo prueban. "A confesión de parte, relevo de prueba", continuó el abogado y especialista, subrayando que el propio Raúl Castro se ha jactado del episodio y que hay grabaciones de él confesando su participación.

Sobre el procedimiento, el experto señaló que, al haber sido la imputación retornada por un gran jurado, lo que corresponde ahora es el arresto del acusado para su presentación ante tribunales. Su único reparo, dijo, es que Castro no sea procesado además por otros delitos que le atribuye, "incluyendo narcotráfico, trata y tráfico de personas, ‘mercenariato’, torturas y violaciones de derechos humanos".

Consultado sobre el despliegue del portaaviones USS Nimitz frente a Cuba, Achá tildó al régimen cubano como "una de las amenazas más claras, persistentes y permanentes" para la seguridad nacional de Estados Unidos. Además, restó capacidad a Rusia para intervenir militarmente en defensa del régimen, al considerar que el Kremlin tiene "suficientes problemas hoy en Ucrania".