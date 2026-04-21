Venezuela extradita a Panamá a un presunto miembro de Hezbolá acusado del peor atentado del país

Publicado por Joaquín Núñez 20 de abril, 2026

Venezuela extraditó a Panamá a Ali Zaki Hage Jalil, un presunto terrorista vinculado a Hezbolá y acusado de participar en el peor atentado en la historia del país centroamericano. Con un gran operativo de seguridad, Jalil arribó al Aeropuerto Internacional de Tocumen en la tarde del lunes. Estados Unidos celebró el hecho como un paso más hacia la "justicia".

Jalil había sido detenido el 6 de noviembre en la Isla de Margarita, Venezuela, tras una alerta roja emitida por Panamá. Tras avanzar por los canales diplomáticos correspondientes, a finales de marzo ambos países acordaron la extradición de Jalil para que sea juzgado por la justicia panameña.

"El día de hoy representa un paso importante hacia la justicia. Esperamos que el inicio del proceso legal y su eventual conclusión ofrezca paz a las familias de las víctimas, que han esperado más de 30 años por justicia", expresó al respecto Kevin Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá.

"Nos enorgullece que Estados Unidos haya contribuido a traer a la justicia a este sospechoso de un crimen tan terrible, que acabó con la vida de más de 20 personas. (...) Esta extradición envía un mensaje claro de parte del Gobierno del presidente Donald Trump a los terroristas y criminales trasnacionales de todas partes: si cometen crímenes en contra de Estados Unidos, nuestra gente, o nuestros amigos, nunca dejaremos de perseguirlos", añadió.

Además, agradeció particularmente a los miembros de los cuerpos policiales de Panamá, Venezuela y Estados Unidos, remarcando la necesidad de "traerle paz a las familias".

El peor atentado en la historia de Panamá

El 19 de julio de 1994, Panamá sufrió la voladura de un avión comercial con 21 personas a bordo, una docena de ellos judíos. No hubo sobrevivientes a la explosión y también perdieron la vida tres ciudadanos estadounidenses. Aquel día, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, a pocos kilómetros de la capital del país.

Tras treinta años de investigación, en octubre de 2024, Estados Unidos comunicó que la Oficina del Director Nacional de Inteligencia había concluido que el grupo terrorista Hezbolá fue el responsable del atentado. Poco después, se fijó una recompensa de 5 millones de dólares a cambio de información que llevara a los responsables del atentado.

De acuerdo con la investigación, Jalil habría mantenido comunicación con el autor material del atentado y podría haber estado involucrado en la planificación y ejecución logística del ataque.

El atentado en Panamá ocurrió apenas un día después del ataque terrorista con un coche bomba en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, Argentina. 85 personas perdieron la vida en aquel atentado. En 2024, la Justicia argentina responsabilizó a Hezbolá por el ataque.