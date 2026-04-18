El senador Moreno desmiente a Petro: la CIA no tiene información sobre amenazas contra Cepeda, el candidato izquierdista, pero sí sobre los contendientes conservadores

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 17 de abril, 2026

El senador republicano Bernie Moreno desmintió este jueves al presidente colombiano Gustavo Petro, quien afirmó que la CIA tiene información concreta sobre una posible amenaza contra el candidato presidencial Iván Cepeda.

"Esto es falso. Los funcionarios estadounidenses no tienen conocimiento de ninguna amenaza de ese tipo y el señor Cepeda ha sido informado de ello", escribió Moreno en ‘X’. “Sin embargo, seguimos muy preocupados por las amenazas a la vida de los otros dos candidatos, uno de los cuales es ciudadano estadounidense. Como he señalado antes, esperamos que el actual gobierno colombiano tome todas las medidas necesarias para proteger a los candidatos presidenciales”.

Petro había afirmado el viernes en esa misma red social que "ya tiene la CIA los datos reales y concretos sobre un posible atentado contra el candidato Iván Cepeda", agregando que "las informaciones de planes reales deben ser neutralizadas de antemano". Poco después, el propio Cepeda publicó un video en el que afirmó haber recibido "información precisa en varias ocasiones sobre atentados contra mi vida" en los últimos meses, aunque dijo que había guardado silencio para no generar alarma.

EEUU está preocupado, pero por otros candidatos

A pesar de los dichos de Petro, EEUU sí está preocupado por los candidatos conservadores Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

El jueves, Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado para América Latina, compareció ante el subcomité para el Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes y lanzó una advertencia directa ante una pregunta de la congresista María Elvira Salazar.

"Quienes estén pensando en hacerles daño se enfrentarán a un castigo terrible si tan solo lo intentan", dijo Kozak. "Nuestro objetivo es que nadie se acerque lo suficiente como para siquiera intentarlo”.

El funcionario también señaló que EEUU está cooperando con las autoridades colombianas, en particular con la Policía Nacional, para reforzar los esquemas de protección de los candidatos. "Colombia ha tenido suficientes años de violencia política, no necesita volver a eso nunca más", sentenció Kozak.

La polémica ocurre en un momento de alta tensión política en Colombia, a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Una encuesta publicada este mes sitúa a Cepeda a la cabeza de la carrera, aunque los sondeos indican que perdería en una segunda vuelta frente a sus rivales conservadores. Cepeda es aliado cercano de Petro, quien no puede presentarse a la reelección.

Las amenazas contra candidatos se producen tras el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, un hecho que reavivó los temores de un regreso a los episodios más oscuros de violencia política que marcaron la historia reciente del país.