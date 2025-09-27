El padre de Miguel Uribe Turbay, en Voz News: “Los que no somos izquierdistas no somos violentos. Nosotros somos demócratas”

Publicado por Luis Francisco Orozco 26 de septiembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la periodista Laura Artal entrevistó al precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Londoño sobre la delicada situación que vive Colombia debido a las políticas del gobierno socialista de Gustavo Petro. Durante la entrevista, el padre del exsenador Miguel Uribe Turbay habló sobre su compromiso con el país sudamericano y aseguró que su meta principal, de ser elegido presidente, es recuperar la seguridad perdida durante los últimos años.

“Los que no somos izquierdistas no somos violentos. Nosotros somos demócratas. Defendemos los derechos humanos y queremos estar en paz y cumpliendo las normas, la constitución y las leyes. Estas personas no estamos apoyando a Petro y vamos hacer un cambio en el gobierno colombiano en Mayo. […] Mi hijo Miguel, que en paz descanse, siempre decía: ‘Mientras en Venezuela no haya libertad, que no la hay hoy, en Colombia nunca habrá paz’. Nuestra suerte está ligada, necesitamos que Venezuela salga de ese problema de narcotraficantes”, comentó el precandidato presidencial.

Puedes disfrutar de la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.