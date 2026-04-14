EN VIVO | El precio del petróleo sigue con altibajos mientras la IEA prevé la mayor caída en la demanda de crudo desde el covid

Publicado por Israel Duro 14 de abril, 2026

La crisis económica y energética provocada por el conflicto de Oriente Medio continúa dejándose notar en los mercados, en los que la volatilidad y la confusión son las tendencias más notables. El precio del petróleo bajaba durante la jornada del martes en las bolsas asiáticas, tras un lunes de subidas tras el anuncio del bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz.

En cuanto al conflicto, a pesar de que no se registraron ataques por ninguno de los dos bandos, la tensión se mantiene, a pesar de que Donald Trump aseguró que Teherán quiere ahora llegar a un acuerdo "a toda costa" tras el inicio del bloqueo. Una acción que Teherán califica de "ilegal" y como "un acto de piratería".

En el otro frente de la guerra, Israel y el Gobierno de Líbano arrancan sus conversaciones, mientras el grupo terrorista Hezbolá trata de boicotearlas.

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05:28 El petróleo cae ante la esperanza de un acuerdo 10:58 14/04/2026 10:58 14/04/2026 Los precios del petróleo cayeron y las acciones subieron el martes por las esperanzas de un acuerdo para poner fin a la guerra, con Trump diciendo que Teherán había llamado para buscar un acuerdo, incluso cuando un bloqueo estadounidense de los puertos iraníes entró en vigor.



Mientras que las conversaciones de paz del fin de semana en Pakistán terminaron sin ningún avance, los inversores se animaron por el hecho de que las dos partes encontraron algunas áreas de acuerdo, con la república islámica diciendo que habían estado "a centímetros" en un punto.

06:50 EEUU busca una pausa de 20 años en el enriquecimiento de uranio iraní 11:00 14/04/2026 11:00 14/04/2026

Estados Unidos buscó una suspensión de 20 años del programa de enriquecimiento de uranio de Irán como parte de un acuerdo para poner fin a la guerra, según informaron los medios el lunes, después de que Washington y Teherán no llegaran a un acuerdo.



El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó la guerra el 28 de febrero diciendo que Irán estaba desarrollando una bomba atómica -cosa que niega- y prometió nunca dejar que la república islámica se hiciera con un arma nuclear.

05:01 China insta a entablar conversaciones 11:01 14/04/2026 11:01 14/04/2026 El presidente de China, Xi Jinping, prometió el martes que su país desempeñará un "papel constructivo" en la promoción de nuevas conversaciones de paz y pidió que se "respete" la soberanía nacional de los países de Oriente Medio y el Golfo, informaron los medios estatales.



Xi subrayó "la postura de principios de China de promover la paz e instar a las conversaciones", según la agencia estatal de noticias Xinhua, mientras Estados Unidos iniciaba un bloqueo de los puertos iraníes después de que una primera ronda de conversaciones de paz concluyera sin acuerdo.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se reunió con Xi en una visita a Pekín, dijo que China podría desempeñar un "papel importante" para poner fin a la guerra.

04:20 Duras perspectivas para los mercados energéticos 10:58 14/04/2026 10:58 14/04/2026

Abril podría convertirse en un mes más duro que marzo para los mercados energéticos y la economía, según afirmó el lunes el director de la Agencia Internacional de la Energía.



Fatih Birol dijo que en marzo se entregaron cargamentos cargados antes de la crisis en Oriente Medio, pero "durante el mes de abril no se ha cargado nada".



"Cuanto más se prolongue la interrupción, más grave será el problema", declaró a la prensa tras una reunión en el Fondo Monetario Internacional en Washington.

03:37 Hezbolá insta al Líbano a abandonar las conversaciones con Israel 10:57 14/04/2026 10:57 14/04/2026 El líder de Hezbolá, Naim Qassem, instó a Líbano a cancelar las conversaciones previstas para el martes con Israel en Washington, reiterando el rechazo de su grupo a las negociaciones directas con el país vecino.



"Pedimos una postura histórica y heroica cancelando esta reunión de negociación", dijo Qassem, cuyo grupo, respaldado por Irán, está en guerra con Israel desde el 2 de marzo, en un discurso televisado.

