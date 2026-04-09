¿Aumenta la tensión entre la Iglesia Católica y Trump por la guerra en Irán? Reportes indican que el Pentágono habría confrontado al Vaticano

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 8 de abril, 2026

La relación entre la Administración Trump y la Iglesia Católica atraviesa uno de sus momentos más complejos desde que el papa León XIV asumió el pontificado el año pasado.

Según un informe publicado por The Free Press, funcionarios del Pentágono convocaron al embajador de la Santa Sede ante Estados Unidos, el cardenal Christophe Pierre, a una reunión descrita como “sin precedentes” en enero, en la que le dejaron en claro que esperaban que la Iglesia Católica se alineara con la política exterior de Washington.

Según el medio, la reunión fue sumamente sorpresiva, ya que no existe evidencia pública sobre un funcionario anterior del Vaticano teniendo una reunión en el Pentágono en alguna ocasión.

“Según funcionarios tanto del Vaticano como de Estados Unidos informados sobre la reunión, los altos mandos del Pentágono analizaron minuciosamente el discurso de enero del pontífice, interpretándolo como un mensaje hostil dirigido contra las políticas de Trump”, se lee en el reporte. “Lo que particularmente enfureció al Pentágono, dijo un funcionario vaticano, fue el pasaje en el que León pareció desafiar la Doctrina Donroe — la actualización de Trump de la Doctrina Monroe, que afirma la dominación estadounidense incuestionable sobre el Hemisferio Occidental”.

El informe destacó un pasaje del discurso del papa: "Una diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo reemplazada por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o grupos de aliados”.

Mientras avanzaba la reunión, el informe describió un hecho impacto: los funcionarios estadounidenses invocaron el Papado de Aviñón del siglo XIV, es decir, el período histórico en el que la Corona francesa utilizó su poder militar para doblegar la voluntad del Obispo de Roma y controlar el papado.

El mensaje, según el informe, no fue tan implícito. El subsecretario de Guerra para Política, Elbridge Colby, y sus colegas habrían dicho al cardenal: "América tiene el poder militar para hacer lo que quiera en el mundo. La Iglesia Católica mejor que tome partido”.

Esas palabras dejaron a los funcionarios del Vaticano consternados. Las consecuencias fueron inmediatas, con el papa postergando de manera indefinida su primera visita oficial a Estados Unidos.

De hecho, las tensiones habrían escalado hasta el punto de que el papa León — el primer papa estadounidense— rechazó la invitación del presidente Trump para visitar el país con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. En lugar de eso, el 4 de julio de 2026 el papa viajará a Lampedusa, una pequeña isla mediterránea que sirve de puerta de entrada para los inmigrantes del norte de África que buscan llegar a Europa.

Según The Free Press, la elección de esa fecha no fue accidental: "Ningún papa ha sido jamás más consciente de lo que significa esa fecha, y León es demasiado deliberado para haber elegido el 4 de julio por accidente".

Un funcionario del Vaticano incluso remarcó lo dañada que está la relación: "Es posible que el papa no visite nunca Estados Unidos bajo esta Administración”.

Las reacciones en Washington

El vicepresidente JD Vance, que profesa fe católica, fue consultado sobre el asunto desde Hungría y dijo que investigaría lo ocurrido antes de pronunciarse. "Me gustaría hablar con el cardenal Christophe Pierre y, francamente, con nuestra gente, para averiguar qué ocurrió realmente", dijo Vance. "Creo que siempre es mala idea opinar sobre informaciones no confirmadas ni corroboradas”.

En medio de la polémica, el Pentágono rechazó la versión de los hechos publicada por The Free Press. Un portavoz del Departamento de Guerra dijo a Newsweek que la caracterización de la reunión era "sumamente exagerada y distorsionada", y añadió: "La reunión entre funcionarios del Pentágono y del Vaticano fue una discusión respetuosa y razonable. Tenemos el más alto respeto y damos la bienvenida al diálogo continuo con la Santa Sede”.

El periodista Peter Laffin también defendió la versión del Pentágono, explicando que el subsecretario Colby es católico y jamás amenazaría a la Iglesia.

“Hace un par de años hice una entrevista extensa con Eldridge Colby sobre el papel que juega su fe católica en su visión del mundo. No hay ninguna posibilidad —cero, ninguna— de que él hubiera amenazado al papa. Llamo a esto noticias falsas”, dijo Laffin en ‘X’.

El papa, contra la guerra

El trasfondo del asunto proviene de la postura pública del papa León frente a la guerra en Irán.

El martes, hablando con periodistas mientras abandonaba su residencia de campo en Castel Gandolfo, en Roma, el santo padre respondió directamente a los comentarios de Trump en los que sugería que "toda una civilización morirá esta noche" si Irán no cumplía con el deadline del propio mandatario estadounidense.

León rechazó las declaraciones: "Hoy, como todos sabemos, hubo esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Esto es verdaderamente inaceptable". El papa también argumentó que los bombardeos contra infraestructura civil van contra el derecho internacional y pidió a ambas partes a buscar una solución pacífica en la mesa de negociaciones. Horas después, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas.

¿Un gesto de acercamiento?

En pleno desarrollos de los acontecimientos, la cuenta oficial de la embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede publicó este miércoles imágenes de un encuentro aparentemente cordial entre el embajador Brian Burch y el arzobispo Gabriele Giordano Caccia, el nuevo nuncio apostólico ante Estados Unidos. Según la publicación, ambos funcionarios "mantuvieron una amplia discusión sobre la relación entre Estados Unidos y la Santa Sede, incluyendo oportunidades para trabajar juntos en muchos asuntos de interés mutuo”.