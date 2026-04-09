La tregua entre EEUU e Irán arranca con dudas mientras Israel actúa en Líbano

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 8 de abril, 2026

La tregua alcanzada entre Donald Trump y el régimen iraní apenas duró horas sin verse puesta a prueba. Mientras Washington intenta sostener un cese al fuego de dos semanas, Israel lanzó este miércoles una de las ofensivas más intensas hasta ahora contra objetivos en Líbano, elevando la tensión en toda la región.

De acuerdo con reportes coincidentes de The Hill y The New York Times, los ataques israelíes se concentraron en posiciones vinculadas a Hezbolá, el grupo terrorista respaldado por Teherán, en lo que ya es considerado uno de los días más letales del conflicto.

Bombardeos masivos en Beirut y otras zonas

La ofensiva incluyó más de un centenar de ataques aéreos en cuestión de minutos, impactando tanto la capital, Beirut, como otras regiones del país. Las autoridades libanesas reportaron cientos de víctimas entre muertos y heridos, mientras equipos de rescate continuaban buscando sobrevivientes entre los escombros.

En paralelo, estimaciones citadas por medios internacionales apuntan a que el conflicto ha causado más de 1.500 muertes en territorio libanés desde su inicio este año.

Líbano, fuera del acuerdo de alto el fuego

Uno de los principales puntos de fricción es la exclusión de Líbano del acuerdo entre Washington y Teherán. Mientras mediadores internacionales habían sugerido que el cese de hostilidades incluiría ese frente, tanto Estados Unidos como Israel han insistido en que se trata de un conflicto separado.

El propio Trump calificó la situación en Líbano como un “enfrentamiento distinto”, dejando claro que las operaciones israelíes contra Hezbolá no están cubiertas por la tregua. Esta interpretación fue respaldada por la Casa Blanca, que negó hoy que el acuerdo incluyera al país mediterráneo.

Desde Irán, sin embargo, la lectura es diferente. Funcionarios del régimen han acusado a Estados Unidos de incumplir los términos iniciales, mientras advierten que los ataques en Líbano podrían poner en riesgo toda la negociación.

Una tregua bajo presión

Las operaciones militares en Líbano se han convertido así en uno de los principales factores que amenazan la estabilidad del acuerdo. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, reconoció que se trata de una “tregua frágil”, marcada por malentendidos y tensiones en múltiples frentes.

La situación se complica aún más por versiones contradictorias sobre otros elementos del conflicto, como la situación en el Estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global.

En este contexto, analistas advierten que la falta de claridad sobre los límites del acuerdo y la continuidad de operaciones militares en Líbano podrían desestabilizar rápidamente el frágil equilibrio alcanzado.

Mientras tanto, sobre el terreno, la población libanesa enfrenta una realidad marcada por la incertidumbre, el desplazamiento y el miedo a una escalada aún mayor, en medio de un conflicto que podría seguir expandiéndose más allá de cualquier tregua.