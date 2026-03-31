EN VIVO | Israel e Irán intensifican sus ataques: explosiones en Teherán y Jerusalén

Publicado por Israel Duro 31 de marzo, 2026

La incertidumbre sobre los próximos pasos en la guerra de Oriente Medio está marcando la agenda internacional. Los mensajes contradictorios de la Administración Trump y el propio Régimen de los Ayatolás apuntan de igual manera a una resolución corta de la guerra como a una invasión terrestre como colofón o ataques masivos que destruyan lo más posible del otro bando.

Mientras tanto, continúan los ataques, con explosiones en Teherán y en Jerusalén, así como en grandes ciudades de los países del Golfo. La lista de bajas de Israel en Líbano ascendió a 10 a primera hora del martes (hora local), tras la muerte de otros cuatro militares.

El petróleo y los mercados, sin pistas sobre lo que está sucediendo realmente continúan llenos de volatilidad, con marcados altibajos. Tras la jornada asiática, el precio del oro negro cedía ligeramente, a pesar de continuar por encima de los 100 dólares el barril. El Brent del mar del Norte, referencia mundial, bajaba un 1,37% a 105,92 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), cedía un 0,92% a 101,93 dólares.

Las horas corresponden al horario del Este

04:20 am Irán aprueba imponer peajes en Ormuz y el veto a embarcaciones israelíes y estadounidenses y Rubio advierte de que "nadie en el mundo lo puede aceptar" 10:32 31/03/2026 10:32 31/03/2026 Un comité del Parlamento iraní aprobó el cobro de peajes para los buques que atraviesan el estrecho de Ormuz, y la televisión estatal informó que Irán prohibiría el paso a Estados Unidos e Israel.



La decisión generó el rechazo de Estados Unidos, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a la red Al Jazeera que "nadie en el mundo lo puede aceptar".

04:10 am Los mercados contienen las pérdidas ante un posible cambio de postura de Trump anunciado por el 'Wall Street Journal' para salir de Irán incluso sin reabrir Ormuz 10:29 31/03/2026 10:29 31/03/2026 Las bolsas asiáticas limitaron sus pérdidas y el petróleo bajaba este martes tras las informaciones de prensa según las cuales el presidente estadounidense, Donald Trump, estaría considerando poner fin a la intervención militar en Irán, incluso sin lograr la reapertura del estrecho de Ormuz.



Tras la publicación de la información en el WSJ, los parqués de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Singapur, Wellington y Yakarta registraron subidas, mientras que Tokio fluctuó. Además, Seúl, Taipéi y Manila mantuvieron el rojo, aunque disminuyeron las pérdidas.

04:00 am Netanyahu apunta que la guerra "está a más de la mitad" 10:33 31/03/2026 10:33 31/03/2026 Netanyahu aseguró que sus fuerzas armadas alcanzaron objetivos clave, como "eliminar" plantas industriales iraníes y están "cerca de acabar con su industria armamentista".



"Definitivamente (la guerra) está a más de la mitad, pero no quiero ponerle un calendario" para terminarla dijo Netanyahu a la red estadounidense Newsmax.

03:47 am Explosiones y cortes de electricidad en Teherán 10:27 31/03/2026 10:27 31/03/2026 Los medios de comunicación iraníes informaron sobre detonaciones y cortes de electricidad en Teherán la mañana de este martes.



La agencia Fars reportó "varias explosiones" y cortes de luz "en algunas partes" de la capital iraní. La agencia Tasnim mencionó estallidos escuchados en el este y el oeste de Teherán, así como interrupciones en el suministro de energía en el este, antes de afirmar que una subestación eléctrica había sido atacada.

​

​La agencia iraní Fars también reportó este martes bombardeos en "sitios militares" en Isfahán, en el centro de Irán, según una información "inicial" transmitida por Akbar Salehi, un responsable de seguridad de la gobernación provincial

03:14 am Asciende a 10 el número de soldados israelíes muertos en Líbano 10:24 31/03/2026 10:24 31/03/2026 El ejército israelí anunció este martes la muerte de cuatro soldados en el sur de Líbano, lo que eleva a 10 el número de militares fallecidos desde que se reanudaron las hostilidades con el grupo proiraní Hezbolá en medio de la guerra en Oriente Medio.



Las fuerzas militares identificaron a tres soldados de una brigada de reconocimiento muertos "en combate" el lunes, y agregó que un cuarto había sido asesinado.