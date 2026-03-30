EN DIRECTO | Trump afirma que "hemos tenido un cambio de régimen" en Irán, pero los ayatolás hablan de una "gran guerra mundial"

Un B52 se prepara para repostar en el aire. Asuntos Públicos del Mando Central de EEUU .

Publicado por Israel Duro 30 de marzo, 2026

CAOS. Esa es la palabra que mejor define la situación en Oriente Medio tras los acontecimientos del fin de semana. A la entrada en guerra de proxies iraníes como los Houthis se suman los mensajes contradictorios entre Donald Trump y los ayatolás. Mientras el primero asegura que las conversaciones van por buen camino, Teherán critica los intentos de negociar mientras se prepara una invasión terrestre y agudiza sus ataques contra Israel y las bases estadounidenses en la región.

En un giro inesperado, y después de que Irán rechazara una propuesta de mediación china, varios petroleros del gigante asiático permanecen retenidos en el estrecho de Ormuz. El precio del crudo volvió a superar la barrera de los 100 dólares ante la situación.

Las horas corresponden a la hora estándar del Este.

10:53 am Irán afirma estar en la III Guerra Mundial y advierte de una posible operación terrestre de EEUU. 10:53 30/03/2026 10:53 30/03/2026 El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aseguró que"esperan la llegada terrestre" de soldados estadounidenses para derrotarlos y "castigar para siempre" a sus aliados regionales. "Mientras los estadounidenses busquen la rendición de Irán, nuestra respuesta es quenunca aceptaremos la humillación. Estamos en una gran guerra mundial y ddebemos prepararnos para el sinuoso y difícil camino que nos esperahasta llegar a la cima", dijo.



También, el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, teniente coronel Ebrahim Col. El coronel Ebrahim Zolfagari, dijo que una eventual operación terrestre estadounidense terminará con la "humillante captura" de sus tropas, que serán "alimento para los tiburones del Golfo Pérsico".

04:35 am Irán restablece el suministro eléctrico en partes de Teherán. 10:45 30/03/2026 10:45 30/03/2026 Irán restableció la electricidad en partes de la capital y zonas cercanas después de que los bombardeos dañaran las redes eléctricas e interrumpieran brevemente el suministro, dijo el lunes el viceministro de Energía.



"Tras elataque enemigo de anoche, la red eléctrica de las provincias de Alborz y Teherán resultó dañada", dijo Mostafa Rajabi Mashhadi en una entrevista con la televisión estatal.



"Lared eléctrica de toda la red nacional de Irán es estable, en Teherán y Alborz también se solucionaron los problemas", añadió.

04:15 am Irán confirma la muerte del jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria responsable del bloqueo del Estrecho de Ormuz 10:38 30/03/2026 10:38 30/03/2026 Irán confirmó el lunes la muerte del comandante de la Marina de los Guardianes de la Revolución Alireza Tangsiri, a quien Israel afirmó haber abatido la semana pasada.





Tangsiri erauna de las personas de las fuerzas armadas más conocidas por el gran público y, según Israel, era responsable del bloqueo del estrecho de Ormuz.





El comandante"sucumbió a graves heridas"afirmaron los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, en su página web Sepah News.

03:55 am Israel intensifica los ataques contra Irán y Líbano. 10:35 30/03/2026 10:35 30/03/2026 Las Fuerzas de Defensa de Israel volvieron a bombardear Teherán y Líbano.De nuevo, la aviación israelí aumentó la intensidad de los ataques ante las réplicas de Teherán y Hezbolá.



Previamente, también señaló que respondían a "misiles lanzados por Irán" e instó a la población a buscar refugio.

03:36 am El crudo Brent vuelve a superar los 115 dólares por barril. 10:18 30/03/2026 10:18 30/03/2026 El barril de Brent del Mar del Norte superaba los 115 dólares con una subida del 3,2% en torno a las 02H30 GMT. El West Texas Intermediate también subía un 3% y rebotaba por encima del umbral de los 100 dólares.

03:00 am Muere un casco azul indonesio en el Líbano. 10:18 30/03/2026 10:18 30/03/2026 Indonesia confirma que uno de sus cascos azules desplegados en Líbano ha muerto por "fuego indirecto de artillería" y otros tres han resultado heridos.





La Fuerza de la ONU en Líbano había anunciado la muerte de un soldado por un proyectil, pero no había especificado la nacionalidad.

02:45 am El OIEA confirma que la central nuclear iraní quedó inoperativa tras los ataques israelíes 10:15 30/03/2026 10:15 30/03/2026 El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) afirmó que la planta nuclear de agua pesada de Arak,en el centro de Irán, quedó inoperativa tras un ataque israelí el viernes.



El agua pesada es un compuesto clave en la industria nuclear,utilizado como refrigerante en los reactores.

02:40 am Trump cree que la muerte de Jamenei ya supuso un "cambio de régimen" en Irán y se mostró optimista sobre un acuerdo pronto 10:18 30/03/2026 10:18 30/03/2026 Donald Trump afirmó que la guerra entre EE.UU. eIsrael contra Irán provocó un cambio de régimen en la república islámica al lograr la destitución del líder supremo Alli Jamenei y afirmó estar cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto.





"Pero hemos tenido un cambio de régimen, si te fijas ya, porque el régimen único fue diezmado, destruido. Están todos muertos. El siguiente régimen está casi muerto. Y con el tercer régimen, estamos tratando con gente diferente a la que nadie ha tratado antes. Es un grupo de gente totalmente diferente. Así que yo lo consideraría un cambio de régimen."



02:30 AM Trump asegura que Irán dejará pasar 20 petroleros como señal de avances en las negociaciones de paz 10:13 30/03/2026 10:13 30/03/2026