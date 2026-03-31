Irán insta a los terroristas hutíes a atacar en el mar Rojo si continúa la campaña estadounidense

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 31 de marzo, 2026

La República Islámica está presionando a sus apoderados hutíes en Yemen para que lance nuevos ataques en el Mar Rojo si continúa la campaña militar estadounidense contra Teherán, según dijeron el lunes a Bloomberg funcionarios europeos familiarizados con el asunto.

Los líderes hutíes están sopesando sus opciones para una acción más agresiva después de lanzar una primera salva de misiles balísticos contra Israel el sábado, un mes después del conflicto con Teherán, dijeron los funcionarios no identificados.

Uno de los funcionarios dijo que un intento de toma militar estadounidense de la isla de Kharg, la principal terminal de exportación de crudo de Irán, podría incitar al representante iraní a ampliar sus ataques.

Una nueva campaña de los hutíes contra la navegación en la zona del Mar Rojo y cerca del estrecho de Bab el-Mandeb perturbaría aún más los flujos comerciales mundiales y los mercados mundiales de la energía.

El estrecho de Bab el-Mandeb ha cobrado importancia estratégica después de que Teherán cerrara efectivamente el estrecho de Ormuz tras el inicio de la Operación Furia Épica/León Rugiente el 28 de febrero.

Arabia Saudí ha aumentado las exportaciones de crudo desde su puerto de Yanbu, en el Mar Rojo. Para los envíos a Asia -el mayor mercado para el petróleo saudí- el estrecho de Bab el-Mandeb ofrece el paso más rápido, y el acceso a esta ruta alternativa ha ayudado a contener el aumento de los precios del petróleo.

En un comunicado emitido el sábado, los hutíes prometieron continuar con sus actos de terrorismo hasta que se ponga fin a la campaña estadounidense-israelí contra el régimen islámico y sus ejércitos proxy regionales, incluido Hezbolá en Líbano. La declaración del sábado no precisaba si atacarían buques en la zona del Mar Rojo.

En una declaración publicada por los medios estatales iraníes el lunes, el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, el general de brigada Esmail Ghaani, dijo que el "fuego inteligente y valiente de nuestros hermanos de Hezbolá en el norte y Ansar Allah [los hutíes] en el sur" había expuesto lo que describió como las "falsas promesas de Jerusalén a los colonos."

"La aspiración de los comandantes mártires de la resistencia se ha hecho realidad: la sala de guerra del frente de resistencia es una sola", dijo, refiriéndose a la red de Teherán de organizaciones terroristas chiíes y suníes, entre ellas Hezbolá, Hamás y los hutíes. Y añadió: "Acostúmbrense al nuevo orden regional".

Hezbolá comenzó a disparar cohetes y aviones teledirigidos suicidas contra Israel el 2 de marzo, en represalia por el asesinato selectivo por parte del Estado judío del líder supremo iraní, Alí Jamenei, asesinado en los primeros ataques de la guerra contra el régimen islámico.

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