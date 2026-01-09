La Unión Europea da luz verde al acuerdo con el Mercosur tras más de 25 años de negociaciones

Publicado por Diane Hernández 9 de enero, 2026

Los países de la Unión Europea aprobaron este viernes el histórico acuerdo comercial con el Mercosur, un paso decisivo hacia la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, informaron fuentes diplomáticas europeas.

El aval se produjo durante una reunión de embajadores de los 27 Estados miembros en Bruselas, donde se alcanzó una mayoría cualificada, pese a la oposición de países como Francia, Polonia, Irlanda y Hungría. El acuerdo aún debe recibir el visto bueno del Parlamento Europeo para entrar en vigor.

De concretarse, el pacto entre la UE y Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay abarcaría un mercado de más de 700 millones de consumidores y eliminaría aranceles sobre más del 90% del comercio bilateral, según datos de la Comisión Europea.

Apoyo de Alemania e Italia y cambio de postura de Roma

El canciller alemán Friedrich Merz, uno de los principales impulsores del acuerdo, celebró la decisión como "un paso importante en la política comercial europea y una señal fuerte de soberanía estratégica".

Italia, que en diciembre se había alineado con Francia para bloquear el avance del pacto, cambió esta semana su posición. La primera ministra Giorgia Meloni destacó que las nuevas cláusulas introducidas ofrecen un "equilibrio" que protege al sector agrícola.

"Siempre hemos dicho que estamos a favor del acuerdo con el Mercosur cuando existan garantías suficientes para nuestros agricultores", afirmó Meloni según refiere AFP.

Con este respaldo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará el lunes a Paraguay para firmar formalmente el acuerdo con los países del Mercosur, aunque su aplicación no será inmediata.

Un camino aún incierto en el Parlamento Europeo

Pese al avance, el futuro del acuerdo en la Eurocámara sigue siendo incierto. Cerca de 150 eurodiputados, de un total de 720, han advertido que podrían recurrir a la justicia para frenar su implementación.

El Parlamento Europeo deberá pronunciarse en las próximas semanas, en medio de un intenso debate político y social.

Temores del sector agrícola europeo

Uno de los principales focos de resistencia al acuerdo proviene del sector agropecuario europeo, que teme una mayor competencia de productos sudamericanos como carne, arroz, miel, soja y etanol, frente a exportaciones europeas de vehículos, maquinaria, vinos y quesos hacia el Mercosur.

Los detractores, encabezados por Francia, sostienen que los productos sudamericanos son más competitivos debido a normas de producción menos estrictas, lo que podría desestabilizar el mercado europeo.

En contraste, países como España y Alemania consideran que el acuerdo permitirá a la UE diversificar sus relaciones comerciales, en un contexto marcado por la competencia de China y las políticas arancelarias de Estados Unidos.

Concesiones para calmar a los agricultores

​Entre las medidas destacan:

​Límites a los cupos de importación sin aranceles para productos como carne, arroz, miel, huevos y etanol.

para productos como carne, arroz, miel, huevos y etanol. Intervención del mercado en caso de desestabilización.

Apertura de una investigación automática si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 8% inferior al europeo y el volumen importado crece más de un 8%.

Compromisos para legislar sobre residuos de pesticidas en productos importados.

Esta semana, la Comisión anunció además la prohibición total de tres sustancias químicas -tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo-, especialmente en frutas como cítricos, mangos y papayas.



Francia, por su parte, decretó el bloqueo temporal de productos agrícolas tratados con fungicidas y herbicidas prohibidos en la UE, incluidos aguacates, mangos, guayabas, cítricos y papas. Para reducir la oposición, la Comisión Europea introdujo en los últimos meses una serie de cláusulas de salvaguardia destinadas a proteger sectores sensibles.​Entre las medidas destacan:Esta semana, la Comisión anunció además la-tiofanato-metilo, carbendazima y benomilo-, especialmente en frutas como cítricos, mangos y papayas.Francia, por su parte, decretó el, incluidos aguacates, mangos, guayabas, cítricos y papas.

Persisten las protestas agrícolas

A pesar de las concesiones, las protestas continúan. En París, tractores permanecen apostados en los accesos a la ciudad, mientras que en Polonia, alrededor de mil agricultores marcharon por el centro de Varsovia tras conocerse la aprobación del acuerdo.