LIVE | EEUU e Israel atacan la central nuclear iraní de Natanz

Publicado por Alejandro Baños 21 de marzo, 2026

La guerra en Oriente Medio entra en su tercera semana y los ataques perpetrados por ambos bandos no cesan.

El presidente Donald Trump dijo que contempla reducir "gradualmente" las operaciones militares en la región -debido a que, según afirmó, "están a punto de alcanzar nuestros objetivos"- horas antes de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzara ofensivas contra Teherán (Irán) y Beirut (Líbano).

Por su parte, el régimen islamista lanzó dos misiles balísticos hacia la base británico-estadounidense Diego Garcia, ubicada en el océano Índico.

Al margen del conflicto armado, la Administración Trump autorizó la venta y entrega de petróleo iraní cargado en buques antes del 20 de marzo con el objetivo de reducir los precios de la energía.

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​"Esta semana, la intensidad de los ataques que las Fuerzas de Defensa de Israel y el ejército estadounidense llevarán a cabo contra el régimen terrorista iraní y la infraestructura de la que depende aumentará significativamente", dijo Katz, durante una reunión con la cúpula militar israelí.

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​"Las Fuerzas de Defensa de Israel son fuertes, y el frente interno israelí es fuerte, y no nos detendremos hasta que se alcancen todos los objetivos de guerra", agregó.

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"Se enviaron felicitaciones con motivo del Noruz (...) a los dirigentes iraníes, al líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Hoseini Jamenei, y al presidente del país, Masud Pezeshkian", señaló el Kremlin en un comunicado.