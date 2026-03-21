LIVE | EEUU e Israel atacan la central nuclear iraní de Natanz
El conflicto en Oriente Medio entra en su tercera semana. Trump contempla reducir "gradualmente" las operaciones militares en la región.
La guerra en Oriente Medio entra en su tercera semana y los ataques perpetrados por ambos bandos no cesan.
El presidente Donald Trump dijo que contempla reducir "gradualmente" las operaciones militares en la región -debido a que, según afirmó, "están a punto de alcanzar nuestros objetivos"- horas antes de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzara ofensivas contra Teherán (Irán) y Beirut (Líbano).
Por su parte, el régimen islamista lanzó dos misiles balísticos hacia la base británico-estadounidense Diego Garcia, ubicada en el océano Índico.
Al margen del conflicto armado, la Administración Trump autorizó la venta y entrega de petróleo iraní cargado en buques antes del 20 de marzo con el objetivo de reducir los precios de la energía.
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OPINIÓN
Israel intensificará sus ataques contra Irán
El ministro de defensa israelí, Israel Katz, anunció que, esta próxima semana, las FDI aumentarán "significativamente" sus ataques contra el régimen islamista.
"Esta semana, la intensidad de los ataques que las Fuerzas de Defensa de Israel y el ejército estadounidense llevarán a cabo contra el régimen terrorista iraní y la infraestructura de la que depende aumentará significativamente", dijo Katz, durante una reunión con la cúpula militar israelí.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel son fuertes, y el frente interno israelí es fuerte, y no nos detendremos hasta que se alcancen todos los objetivos de guerra", agregó.
Putin reafirma su apoyo a Irán
(AFP) El presidente ruso, Vladimir Putin, envió sus mejores deseos a los dirigentes y al pueblo iraní con motivo del Año Nuevo persa, el Noruz, asegurándoles el apoyo de Moscú en plena guerra contra Israel y Estados Unidos.
"Se enviaron felicitaciones con motivo del Noruz (...) a los dirigentes iraníes, al líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Hoseini Jamenei, y al presidente del país, Masud Pezeshkian", señaló el Kremlin en un comunicado.
EEUU e Israel atacan la central nuclear iraní de Natanz
(AFP) Estados Unidos e Israel atacaron este sábado el complejo nuclear iraní de Natanz, informó la organización de energía atómica de la república islámica.
"Tras los ataques criminales de EEUU y del usurpador régimen sionista contra nuestro país, el complejo de enriquecimiento de Natanz fue blanco de un ataque esta mañana", señaló la organización en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim.
La agencia añadió que "no se ha detectado ninguna fuga de materiales radiactivos" en la zona, situada en el centro de Irán.