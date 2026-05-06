Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

Guatemala: Arévalo designa a un nuevo fiscal general tras la salida de Porras, sancionada por corrupción

El presidente Bernardo Arévalo nombró a Gabriel García Luna como nuevo fiscal general, sucediendo a Consuelo Porras. Iniciará su mandato el 17 de mayo.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante una comparecencia de prensa

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante una comparecencia de prensaAFP.

Alejandro Baños
Publicado por
Alejandro Baños

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, designó a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general.

García Luna sucederá a Consuelo Porras, quien enfrenta a sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) por corrupción.

Este martes, Arévalo se dirigió a los guatemaltecos para informarles sobre el nombramiento de García Luna, quien comenzará su mandato como fiscal general el 17 de mayo.

"No llega para servir a un presidente, al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios, sino a servir a una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio del país", indicó Arévalo durante su comparecencia.

A mediados de abril, Porras -quien comenzó a ejercer como fiscal general en 2018- quedó excluida del proceso electoral con el que optaría a un tercer mandato.

Además de EEUU y la UE, Canadá, Reino Unido y otros países la acusan de entorpecer la lucha contra la corrupción en Guatemala y de tratar de socavar el sistema democrático.

García Luna se hará cargo del puesto de fiscal general acreditando más de dos décadas de trabajo en el poder judicial.

RECOMENDACIONES

tracking