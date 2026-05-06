Guatemala: Arévalo designa a un nuevo fiscal general tras la salida de Porras, sancionada por corrupción

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, durante una comparecencia de prensa AFP .

Publicado por Alejandro Baños 6 de mayo, 2026

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, designó a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general.

García Luna sucederá a Consuelo Porras, quien enfrenta a sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE) por corrupción.

Este martes, Arévalo se dirigió a los guatemaltecos para informarles sobre el nombramiento de García Luna, quien comenzará su mandato como fiscal general el 17 de mayo.

"No llega para servir a un presidente, al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios, sino a servir a una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio del país", indicó Arévalo durante su comparecencia.

A mediados de abril, Porras -quien comenzó a ejercer como fiscal general en 2018- quedó excluida del proceso electoral con el que optaría a un tercer mandato.

Además de EEUU y la UE, Canadá, Reino Unido y otros países la acusan de entorpecer la lucha contra la corrupción en Guatemala y de tratar de socavar el sistema democrático.

García Luna se hará cargo del puesto de fiscal general acreditando más de dos décadas de trabajo en el poder judicial.