Cinco muertos en ataques contra presuntas narcolanchas en aguas de Hispanoamérica
Este último ataque se produce tras una ofensiva similar llevada a cabo el lunes en el Caribe, en la que murieron dos personas
Estados Unidos informó el miércoles que mató a cinco personas en dos ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas de Hispanoamérica en los últimos dos días, elevando el saldo de muertos en este tipo de operaciones a al menos 190.
En un comunicado en X, el Comando Sur señaló que una de las embarcaciones "transitaba por rutas de narcotráfico conocidas (...) y se encontraba involucrada en operaciones de narcotráfico".
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On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/CmK9HVK0oG— U.S. Southern Command (@Southcom) May 6, 2026
Sociedad
Un ataque contra presunta narcolancha en el Caribe deja al menos dos muertos
Virginia Martínez
Este último ataque se produce tras una ofensiva similar llevada a cabo el lunes en el Caribe, en la que murieron dos personas, según el Comando Sur.
Washington justifica estas operaciones como ataques a grupos "narcoterroristas. El gobierno de Donald Trump invoca los mismos procedimientos que administraciones anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con presuntos terroristas, sin dar más detalles.