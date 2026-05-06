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Cinco muertos en ataques contra presuntas narcolanchas en aguas de Hispanoamérica

Este último ataque se produce tras una ofensiva similar llevada a cabo el lunes en el Caribe, en la que murieron dos personas

(Voz / Christian Camacho)

(Voz / Christian Camacho)

Virginia Martínez
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Virginia Martínez

Estados Unidos informó el miércoles que mató a cinco personas en dos ataques contra presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas de Hispanoamérica en los últimos dos días, elevando el saldo de muertos en este tipo de operaciones a al menos 190.

En un comunicado en X, el Comando Sur señaló que una de las embarcaciones "transitaba por rutas de narcotráfico conocidas (...) y se encontraba involucrada en operaciones de narcotráfico".

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Este último ataque se produce tras una ofensiva similar llevada a cabo el lunes en el Caribe, en la que murieron dos personas, según el Comando Sur.

Washington justifica estas operaciones como ataques a grupos "narcoterroristas. El gobierno de Donald Trump invoca los mismos procedimientos que administraciones anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con presuntos terroristas, sin dar más detalles.

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