Petro señaló a Ecuador como posible autor de un bombardeo en Colombia

Publicado por Santiago Ospital 17 de marzo, 2026

El presidente colombiano, Gustavo Petro, sostuvo que Ecuador podría estar detrás de un bombardeo del lado colombiano de la frontera entre ambos países. Aunque previno que su Gobierno todavía debe investigar "bien" lo sucedido, señaló que la cercanía a la frontera parece ratificar su sospecha "de que están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados".

En plena disputa comercial con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa, el mandatario izquierdista aseguró durante una reunión televisada con sus ministros que la bomba habría sido "tirada desde (un) avión". Petro aseguró que llevaban "muchos estallidos" y que había una grabación que creía "debe hacerse pública".

Añadió que había pedido a Donald Trump que interviniera: "Pedí que llame al presidente de Ecuador porque nosotros no queremos ir a una guerra".

Colombia, enemistada con Ecuador y alejada de EEUU

Bogotá y Quito están en una guerra comercial desde febrero, cuando Noboa impuso aranceles a su vecino tras acusarlo de no estar haciendo lo suficiente para combatir el narcotráfico en la zona fronteriza. El presidente colombiano replicó imponiendo sus propios aranceles. Pese a diferentes esfuerzos diplomáticos, la crisis persiste.

El presidente Daniel Noboa mantiene una estrecha relación con Washington. En ese contexto, el domingo las fuerzas ecuatorianas iniciaron una ofensiva antinarcóticos de dos semanas con apoyo de Estados Unidos. El país también integra el llamado Escudo de las Américas, una alianza de 17 naciones del continente creada recientemente por la Administración Trump para hacer frente a amenazas de seguridad.

Trump y Petro cruzaron reproches y amenazas en varias ocasiones desde la inauguración del republicano. Sin embargo, su relación parece haber mejorado tras una reunión en la Casa Blanca el 3 de febrero. A pesar del aparente acercamiento, Colombia no fue invitado al Escudo. "No creo que estemos viendo el nivel de cooperación que realmente queremos ver todavía por parte del Gobierno colombiano para invitarlos", explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.