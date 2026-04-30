El Parlamento Europeo aprueba una resolución para mantener las sanciones a Delcy Rodríguez

Publicado por Víctor Mendoza 30 de abril, 2026

El Parlamento Europeo rechazó este jueves que el Consejo Europeo elimine la prohibición de entrada a la Unión Europea que pesa sobre Delcy Rodríguez, líder del régimen venezolano. También votó a favor de mantener las sanciones al régimen venezolano.

Esta decisión se produce apenas dos días después de que el Gobierno español anunciara su intención de invitar a la dirigente venezolana a la Cumbre Iberoamericana prevista en Madrid para los días 4 y 5 de noviembre.

Por su parte, los europarlamentarios, encabezados por Patriotas por Europa, exigieron la liberación inmediata de todos los presos políticos, "sanciones más duras, bloqueo total de cuentas de la familia del régimen y fin de su financiación por parte de la Comisión de populares y socialistas".

En ese sentido, el eurodiputado español Jorge Martín Frías criticó que en el Parlamento Europeo debatiera las “deficiencias y carencias de la ley de amnistía en Venezuela”. Sostuvo que titular de esa manera el debate "demuestra que esta Cámara y la Comisión siguen sin comprender la realidad a la que nos enfrentamos".

"Delcy Rodríguez ha liberado presos políticos por la presión de Estados Unidos y aun así todavía hay 473 encarcelados", dijo Martín Frías, quien recordó que el abogado Perkins Rocha, el dirigente político Henry Alviarez o el periodista Gabriel González son solo algunos de los que no se han beneficiado de la supuesta Amnistía en Venezuela.