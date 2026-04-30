EN VIVO | Los precios del petróleo se disparan a niveles récord desde 2022 tras la advertencia de Trump de que el bloqueo podría durar meses

Publicado por Israel Duro 30 de abril, 2026

Los precios del barril de petróleo volvieron a dispararse durante la jornada del jueves después de que Donald Trump rechazase la última oferta del régimen de los ayatolás y advirtiese de que el bloqueo a los puertos iraníes podría durar meses. El Brent llegó a superar los 126 dólares, mientras que el West Texas International rompía la barrera de los 110 durante la jornada de los mercados asiáticos del jueves.

El Comando Central también apuntó que, desde que arrancó el bloqueo de Washington en la zona, ha impedido el paso de hasta 41 petroleros iraníes con una carga valorada en 6.000 millones de dólares. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, volvió a condenar esta medida, denunciando que Trump trata de crear "divisiones internas" para "hacer colapsar" a Irán desde dentro.

En el otro gran frente de la guerra, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, pidió a Israel a "aplicar plenamente el alto el fuego tras los últimos ataques de las FDI en represalia a las violaciones de la tregua por parte de Hezbolá.

05:25 am Los precios del petróleo se disparan a niveles récord desde 2022 10:58 30/04/2026 10:58 30/04/2026 La situación en Oriente Medio, sin acuerdo de paz a la vista, volvió disparar el precio del petróleo durante la jornada de los mercados asiáticos. El barril de Brent del mar del Norte, referente mundial, subía un 7,1% a 126,41 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, avanzaba un 3,4% a 110,31 dólares.

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​Se trata de su nivel más alto desde mediados de 2022, cuando la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso provocó una subida vertiginosa de los precios del petróleo y del gas.

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​"El contexto geopolítico no muestra signos de calma (...) Las capacidades de almacenamiento están saturadas (en el Golfo), las exportaciones son limitadas y el riesgo ya no se limita a la simple pérdida de suministro, sino que ahora abarca la caída duradera de la producción", advirtió Stephen Innes, de SPI Asset Management.

05:00 am El presidente de Irán señala que el bloqueo estadounidense "está condenado al fracaso" 11:18 30/04/2026 11:18 30/04/2026 El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró que el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a sus puertos provocará perturbaciones en el Golfo pero fracasará en su objetivo.



"Cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo o restricciones es contrario al derecho internacional (...) y está condenado al fracaso", dijo Pezeshkian en un comunicado.

04:45 am Trump advierte de que el bloqueo a Irán podría durar meses 10:23 30/04/2026 10:23 30/04/2026 Un alto cargo de la Casa Blanca informó de que Trump advirtió, en una reunión con empresarios del sector petrolero, de la posibilidad de que el bloqueo naval de los puertos iraníes se prolongue "durante meses si fuera necesario".

El presidente se mostró muy satisfecho del impacto de esta medida sobre Irán. Así, Trump declaró al sitio web Axios que su estrategia naval está haciendo que los iraníes "se est[é]n asfixiando como un puerco relleno. Y será peor para ellos".

04:30 am El CENTCOM informa de que ha impedido el paso a 41 petroleros iraníes desde el comienzo del bloqueo 11:05 30/04/2026 11:05 30/04/2026 El Mando Central Estadounidense en la región (CENTCOM) aseguró el miércoles en X que había alcanzado un "hito significativo" al impedir el paso del buque número 42 que intentó romper el bloqueo.



Indicó que hay "41 buques petroleros con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender". Una carga valorada en 6.000 millones de dólares.

04:15 am El presidente libanés pide a Israel "aplicar plenamente" el alto el fuego 11:00 30/04/2026 11:00 30/04/2026 En el frente libanés, el ejército israelí continúa combatiendo al grupo terrorista proiraní Hezbolá, a pesar de la reciente prórroga del alto al fuego. El pasado miércoles, dos personas, entre ellas un militar, murieron en un nuevo ataque israelí en el sur del país en represalia por las reiteradas violaciones de la tregua de Hezbolá, según el ejército libanés.



El presidente libanés, Joseph Aoun, ha instado a Israel a "aplicar plenamente" el alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril antes de entablar negociaciones directas.